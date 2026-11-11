שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר ביקש להודות לצוות הרפואי בבית החולים שערי צדק, אחרי שבנו לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע אנושות בפיגוע דריסה יצא מכלל סכנת חיים והועבר להמשך שיקום. הוא הודה "לצוות שטיפל בנריה במסירות ונאבק על חייו כנגד כל הסיכויים. לפרופ׳ פיליפ לוין, מנהל טיפול נמרץ וצוותו המסור ולד"ר יבגני קרפוב, מנהל טיפול נמרץ נוירולוגי ולצוותו המסור". הוא הדגיש כי "נריה עבר לשיקום ראש תת-הכרתי בתל השומר. על אף המעבר לשיקום, מצבו ממשיך להיות מורכב והדרך לשיקום עוד ארוכה וסבוכה. נריה עדיין מחוסר הכרה ויצטרך לעבור עוד מספר ניתוחים. המשפחה מבקשת להודות להמונים שהתפללו עבור נריה ומבקשת להמשיך בתפילות לנס שיחזיר את נריה לחיק משפחתו".