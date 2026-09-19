איציק בראשי, במאי בחטיבת החדשות של תאגיד השידור, נהרג בתאונת דרכים מוקדם יותר כשרכב על אופניים בכביש 44, סמוך למחלף נשרים באזור רמלה. בתאגיד ספדו: "כאן חדשות אבלה על מותו של חברנו, איציק בראשי, במאי מוערך בחטיבת החדשות, שנהרג הבוקר בתאונת אופניים בכביש 44 ליד מחלף נשרים. איציק, מהבימאים המקצועיים והמוכשרים של כאן חדשות, הצטרף אל תאגיד השידור כמעט עם הקמתו, בשנת 2018, ומאז ליווה את שידורינו במקצועיות ומחוייבות - בשגרה ובמלחמה. כאן חדשות שולחת תנחומים לרעייתו, שירלי, לילדיו - קרן, רועי ואיתי, לבני משפחתו, לחבריו ולכל עמיתיו לעבודה".