המחאה ב ספרד בעקבות פרשת סילוקה של אישה בת 87 מדירתה בבירה מדריד צברה בסוף השבוע תאוצה, ולמפגינים אשר לנו במהלך הלילה האחרון בכיכר פוארטה דל סול בעיר הצטרפו היום (א') פעילי מחאה נוספים, ליום שני של הפגנות על רקע משבר הדיור במדינה.

גלריה מריה דל קרמן אבסקל. "לא הצלחתי להגן על ביתי, אבל נלחמתי בשביל אחרים"

המוני המפגינים בכיכר במדריד. "גל הזעם שהתפרץ לא ניתן לעצירה כעת" ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

עשרות אלפים צעדו במדריד אתמול במחאה על פינויה של מריה דל קרמן אבסקל מדירתה בשכונת רטירו היוקרתית, דירה שבה התגוררה במשך יותר מ-70 שנה, מאז הייתה נערה בת 17. אבסקל פונתה מדירתה ביום רביעי האחרון, 23 בספטמבר, על גבי אלונקה והוכנסה לאמבולנס, בעוד תומכיה – שניסו ללא הצלחה למנוע את הפינוי – קראו בקצב את כינויה, "מריקרמן". "לא הצלחתי להגן על ביתי, אבל נלחמתי כדי שאחרים יוכלו ללמוד להילחם על מה ששלהם", אמרה אבסקל בסרטון שהוקלט ממיטתה בבית החולים לאחר הפינוי.

כלי תקשורת בספרד דיווחו כי אביה של אבסקל שכר את הדירה לראשונה ב-1956 וכי היא נותרה בה כשוכרת תחת פיקוח על שכר הדירה לאחר שהוריה הלכו לעולמם. ב-2018 הוחלפה הבעלות על הבניין, ולאבסקל ניתנה האפשרות לרכוש את הדירה, אך לפי איגוד השוכרים של מדריד ידה לא הייתה משגת. "אורבאחסטיון" (Urbagestión), קרן השקעות שרכשה מאוחר יותר את יחידת הדיור, העלתה את שכר הדירה החודשי שלה מ-500 אירו (570 דולר) ל-2,650 אירו, ואף שבהמשך הפחיתה את שכר הדירה ל-1,650 אירו, עדיין היה מדובר בהעלאה של 230% ובסכום שאבסקל אינה יכולה לעמוד בו באמצעות קצבת הפנסיה שלה.

אבסקל מוצאת על אלונקה מדירתה בשבוע שעבר, בפעם האחרונה ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

מפגינות זועמות זמן קצר אחרי שמריקרמן פונתה מהבית בניגוד לרצונה, ביום רביעי ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

משטרת ספרד מפנה מפגין שניסה לסכל את הפינוי, בשבוע שעבר ( צילום: REUTERS/Susana Vera )

התמונות שבהן תועד פינוי אבסקל מדירתה ביום רביעי נפוצו ברחבי ספרד ועוררו זעם וביקורת כלפי השלטונות וכלפי חברות ההשקעות בנדל"ן, המואשמות בדחיקת תושבים מבתיהם בשל עליות מחירים. המפגינים שיצאו בימים האחרונים למחות דורשים לספק לשוכרי הדירות הגנות חזקות יותר, לנקוט צעדים למאבק בהונאות ולאסור לפנות דיירים כשלא זמין להם דיור חלופי.

מריקרמן נגד רה"מ: "הוא לא קולט או לא רוצה לקלוט?"

רבים מאלה שהגיעו להפגנה הגדולה במדריד אמש סירבו לעזוב כשהסתיימה, ובמקום זאת הקימו אוהלים בפוארטה דל סול ונשארו ללון שם בלילה. "גל הזעם שהתפרץ לא ניתן לעצירה כעת", אמרה אליסיה דל ריו, דוברת איגוד השוכרים של מדריד, שהוביל את המחאות. היא אמרה כי היא ואנשיה יישארו במקום עד שהממשלה תעביר חוקים חדשים, לרבות חוזי שכירות ללא הגבלת זמן, ותפסיק פינויים כדוגמת זה של אבסקל.

מחסור של 550 אלף יחידות דיור. ההמונים במדריד, אתמול ( צילום: Oscar DEL POZO / AFP )

האוהלים שנשארו בכיכר הבוקר. מצטיידים להמשך ( צילום: Thomas COEX / AFP )

אבסקל מצדה תקפה את ראש הממשלה הסוציאליסט פדרו סנצ'ס , שעליו הטילה את האחריות למסכת הייסורים שעברה. "הוא לא קולט את כמות הפינויים שמתרחשים מדי יום?", שאלה בריאיון לרשות השידור הממלכתית של ספרד, RTVE, יום לפני שפונתה בכוח מביתה. "הוא לא קולט, או שהוא לא רוצה לקלוט?".

על רקע הזעם הציבורי צפויה ממשלת ספרד בראשות סנצ'ס להכריז בישיבת הממשלה השבועית שלה ביום שלישי הקרוב על חבילת צעדים המכונה "צו מריקרמן" לטיפול במשבר הדיור. הצו צפוי לכלול חידוש אוטומטי של חוזי שכירות והגבלות מחמירות יותר על פינויים, אם כי צעדים אלה עדיין יצטרכו לקבל גם את אישור הפרלמנט, שם אין לממשלה רוב, ולכן כלל לא בטוח שהם יאושרו בסופו של דבר. הצעת חוק דומה כבר נדחתה מוקדם יותר השנה.

רה"מ סנצ'ס. יכריז על "צו מריקרמן", אבל בפרלמנט אין לו רוב ( צילום: REUTERS/Tingshu Wang )

( צילום: Thomas COEX / AFP )

בנאומו בעצרת של המפלגה הסוציאליסטית במדריד פנה ראש הממשלה סנצ'ס ישירות לאבסקל בעקבות ביקורתה עליו: "יש לי מסר עבורך, מריקרמן: הממשלה עובדת מסביב לשעון כדי להביא צו מלכותי בנושא הדיור ביום שלישי הקרוב, ואני מבקש מהסיעות הפרלמנטריות לעשות מאמץ אחרון כדי לאשר אותו בפרלמנט הלאומי למען מריקרמן".

אוהלים, שקי שינה וסוללות: המפגינים מוכנים למחאה ארוכה

סיפורה של מריקרמן הוא כאמור רק דוגמה קיצונית אחת להשלכות של משבר הדיור של ספרד: העלויות המאמירות והמחסור בדיור דוחקים ספרדים רבים אל מחוץ לשוק, חרף צמיחה כלכלית איתנה בכלכלה הרביעית בגודלה באירופה. ההכנסות לא הדביקו את קצב עליית מחירי הדיור, ואנליסטים מציינים כי התיירות ודירות ה-Airbnb שהיא מביאה איתה וכן גידול האוכלוסייה בערים המונע מהגירה הכבידו עוד יותר את הלחץ על היצע הדיור המוגבל. בנק ספרד מעריך כי בשנה שעברה היה במדינה מחסור של כ-550,000 יחידות דיור, חלק ניכר ממנו במדריד, בברצלונה ובוולנסיה.

ספרד בתחתית ה-OECD. בהפגנה בפוארטה דל סול אמש ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

ההפגנות בכיכר הסמלית של מדריד בסוף השבוע הזכירו לרבים בספרד את ההפגנות ההיסטוריות שהחלו ב-15 במאי 2011, כאשר חברי "תנועת הזועמים" (האינדיגנאדוס) לנו במקום במשך 28 ימים ברציפות, והציתו שביתות שבת דומות ברחבי המדינה והעולם. תנועה זו קמה כתגובה לפינויים ולסוגיות נוספות שהתעוררו בעקבות המשבר הכלכלי העולמי, ובהן אבטלה, צעדי צנע ושחיתות. "מריקרמן הייתה במובן מסוים הגפרור האחרון שהצית את התסיסה החברתית הזו", אמר סימון דה לה ריבה, בן 43, מורה שהשתתף במחאות ביום שבת.

אסטפניה מולינה, חוקרת מדע המדינה ופובליציסטית, אמרה גם היא כי עוצמת התסכול הציבורי הולכת ומחריפה. "ב-2011 אנשים הפגינו כי הם לא יכלו לקנות דירה. היום המחאה היא על חוסר היכולת לשכור חדר בביתו של מישהו אחר", אמרה לטלוויזיה הספרדית.

"זרקור צורב על מציאות אכזרית". המוחים דורשים לחזק את ההגנות על שוכרים ( צילום: Oscar DEL POZO / AFP )

ספרד מדורגת קרוב לתחתית של מדינות ה-OECD בכל הנוגע לדיור ציבורי מסובסד להשכרה, המהווה פחות מ-2% ממלאי הדיור במדינה. הממוצע באיחוד האירופי עומד על 8%. הסוגיה הזו צפויה להיות סוגיה משמעותית בבחירות הכלליות שייערכו בשנה הבאה.