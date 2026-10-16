על פי הדיווחים באיטליה, החשדות בחקירה כוללים עינויים, חטיפה, עלייה על כלי שיט בניגוד לדין הבינלאומי, תנאי מעצר ירודים, שוד, יחס משפיל, והפרת זכויות יסוד, ובהן הזכות לייצוג משפטי. החוקרים פתחו בחקירה בעקבות תלונות שהגישו 50 אזרחים איטלקים, שנעצרו על ידי ישראל בשני המשטים המדוברים של ארגון "סומוד העולמי", באוקטובר אשתקד ובמאי השנה. התקרית השנה עוררה זעם גדול בעולם, אחרי שהשר בן גביר פרסם בעצמו תיעוד של השפלת הפעילים אחרי שנעצרו והובאו למתקן מעצר בנמל אשדוד - כשהוא מתעמת עמם בזמן שהם עצורים עם עיניים מכוסות וכפופים על ברכיהם עם הפנים לרצפה. נשיא איטליה סרג'ו מטרלה אמר אז כי בן גביר הגיע בכך ל"שפל".

על פי הדיווחים באיטליה, החשדות בחקירה כוללים עינויים, חטיפה, עלייה על כלי שיט בניגוד לדין הבינלאומי, תנאי מעצר ירודים, שוד, יחס משפיל, והפרת זכויות יסוד, ובהן הזכות לייצוג משפטי. החוקרים פתחו בחקירה בעקבות תלונות שהגישו 50 אזרחים איטלקים, שנעצרו על ידי ישראל בשני המשטים המדוברים של ארגון "סומוד העולמי", באוקטובר אשתקד ובמאי השנה. התקרית השנה עוררה זעם גדול בעולם, אחרי שהשר בן גביר פרסם בעצמו תיעוד של השפלת הפעילים אחרי שנעצרו והובאו למתקן מעצר בנמל אשדוד - כשהוא מתעמת עמם בזמן שהם עצורים עם עיניים מכוסות וכפופים על ברכיהם עם הפנים לרצפה. נשיא איטליה סרג'ו מטרלה אמר אז כי בן גביר הגיע בכך ל"שפל".

על פי הדיווחים באיטליה, החשדות בחקירה כוללים עינויים, חטיפה, עלייה על כלי שיט בניגוד לדין הבינלאומי, תנאי מעצר ירודים, שוד, יחס משפיל, והפרת זכויות יסוד, ובהן הזכות לייצוג משפטי. החוקרים פתחו בחקירה בעקבות תלונות שהגישו 50 אזרחים איטלקים, שנעצרו על ידי ישראל בשני המשטים המדוברים של ארגון "סומוד העולמי", באוקטובר אשתקד ובמאי השנה. התקרית השנה עוררה זעם גדול בעולם, אחרי שהשר בן גביר פרסם בעצמו תיעוד של השפלת הפעילים אחרי שנעצרו והובאו למתקן מעצר בנמל אשדוד - כשהוא מתעמת עמם בזמן שהם עצורים עם עיניים מכוסות וכפופים על ברכיהם עם הפנים לרצפה. נשיא איטליה סרג'ו מטרלה אמר אז כי בן גביר הגיע בכך ל"שפל".