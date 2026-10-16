התביעה ברומא הודיעה אחר הצהריים (יום שישי) כי בחקירה שהיא מנהלת בעקבות היחס לפעילים איטלקים במשט ה"סומוד" לעזה בחודש מאי האחרון, וכן ביחס לפעילים שנעצרו במשט קודם לרצועה אשתקד, נכלל לא רק השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כפי שכבר דווח ביוני האחרון, אלא גם שר הביטחון ישראל כ"ץ ובכירים נוספים בצמרת הפיקוד הישראלית - הצבאית והמשטרתית. גם הרמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה דני לוי ונציב שב"ס קובי יעקובי נכללים בחקירה.
לפי סוכנות הידיעות האיטלקית ANSA, רשימת הבכירים הישראלים שהתביעה ברומא בודקת את מעורבותם במסגרת החקירה כוללת בין היתר גם את מפקד חיל הים הנוכחי אלוף אייל הראל וקודמו אלוף דוד סער סלמה; מפקד כלא קציעות מנחם ביבס; מפקד יחידת נחשון של שירות בתי הסוהר אסף זגורי; ומפקד מג"ב בריק יצחק.
על פי הדיווחים באיטליה, החשדות בחקירה כוללים עינויים, חטיפה, עלייה על כלי שיט בניגוד לדין הבינלאומי, תנאי מעצר ירודים, שוד, יחס משפיל, והפרת זכויות יסוד, ובהן הזכות לייצוג משפטי. החוקרים פתחו בחקירה בעקבות תלונות שהגישו 50 אזרחים איטלקים, שנעצרו על ידי ישראל בשני המשטים המדוברים של ארגון "סומוד העולמי", באוקטובר אשתקד ובמאי השנה. התקרית השנה עוררה זעם גדול בעולם, אחרי שהשר בן גביר פרסם בעצמו תיעוד של השפלת הפעילים אחרי שנעצרו והובאו למתקן מעצר בנמל אשדוד - כשהוא מתעמת עמם בזמן שהם עצורים עם עיניים מכוסות וכפופים על ברכיהם עם הפנים לרצפה. נשיא איטליה סרג'ו מטרלה אמר אז כי בן גביר הגיע בכך ל"שפל".
השר כ"ץ לא התייחס עד כה לחקירה נגדו באיטליה, ובסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי הוא לא השיב לפנייה שלה לקבלת תגובה. גם הרמטכ"ל טרם הגיב. בן גביר מצדו דחה כבר ביוני את הדיווחים שלפיהם הוא נמצא תחת חקירה ברומא, ואמר כי "ימשיך לעמוד בגאווה לצד הלוחמים שלנו". אחר הצהריים, בעקבות הודעת התביעה האיטלקית, מסרה מפלגת "עוצמה יהודית" כי "בן גביר יעשה מה שנכון למדינת ישראל. השר בן גביר גאה בכך שהתנהג מול משתתפי המשט - כמו שצריך לנהוג מול תומכי טרור וימשיך לפעול כך מול מי שיתמוך בטרור בדרך הראויה מולו".
לפי התביעה ברומא, הפעילים שנעצרו במשט בשנה שעברה דיווחו על מכות, פציעות, איומי מוות, עלבונות והאשמות בטרור. בהודעת התביעה נמסר כי פעילים שהשתתפו בהפלגה השנייה, זו שסוכלה במאי השנה, דיווחו על יחס קשה עוד יותר, לרבות מכות בחשכה, שימוש באקדחי הלם ובקליעי גומי. החוקרים אמרו כי הם זיהו כמה בכירים שהיו חלק משרשרת הפיקוד הצבאית והמשטרתית שהייתה מעורבת במבצעים.
ברויטרס מציינים כי כבר ביוני, מעט אחרי סערת השפלת הפעילים במשט, פנתה התביעה ברומא לישראל בבקשת סיוע משפטי, שבה ביקשה מידע הדרוש לשחזור האירועים ולבירור האחריות האישית של המעורבים. התביעה לא ציינה אם הרשויות בישראל השיבו לבקשה. התובעים גם קיימו שיחות עם "יורוג'אסט", הסוכנות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה משפטי, משום שבמדינות אירופיות נוספות, שלא צוינו בשמן, מתנהלות חקירות דומות בנוגע לשני המשטים.
לפי החוק האיטלקי, התביעה ברומא יכולה להגיש אישומים פליליים בגין עבירות שבוצעו מחוץ לאיטליה נגד אזרחים איטלקים. עם זאת, הכללת אדם בחקירה שכזו אינה מעידה בהכרח על אשמה ואינה מובילה אוטומטית להעמדה לדין. רק אם החקירה תוביל למסקנה כי יש הצדקה להגשת אישום, התובעים יוכלו להגיש בקשה רשמית להעמדה לדין של הבכירים הישראלים.
במשט ה"סומוד" (מילה בערבית שמשמעותה "עמידה איתנה") לעזה בחודש מאי האחרון - שמטרתו כמו משטים קודמים של פעילים אנטי-ישראלים הייתה לכאורה "לשבור את המצור על עזה" אך בפועל נועד להביך את ישראל ולפגוע במעמדה הבינלאומי עם תיעודי מעצר של פעילים הומניטריים לכאורה - נעצרו על ידי חיל הים כ-430 פעילים, ובצה"ל ובמשרד החוץ הקפידו להציג יחס מכובד אליהם. אבל כשאלו הועברו למתקן המעצר באשדוד, השר בן גביר הפיץ את תיעוד ההשפלה שלהם שעורר סערה בינלאומית עם גינויים נרחבים, וכך לפי מבקרי השר הוא סייע למטרתם של הפעילים.
גם שר החוץ גדעון סער תקף אז את בן גביר: "גרמת נזק ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה ולא בפעם הראשונה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים - מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. לא, אתה לא הפנים של ישראל". כך או כך, אחרי שהפעילים גורשו מישראל כמה מהם טענו כאמור ליחס אלים, ואף לתקיפות מיניות. אחת הפעילות, אנה לידטקה (25) מגרמניה, טענה למשל כי עברה תקיפה מינית בחקירתה, זמן קצר לאחר שעברה חיפוש גופני, ולדבריה חוקר שדיבר גרמנית שוטפת כינה אותה "שרמוטה נאצית".
בישראל הכחישו את טענות הפעילים, ובתגובה לאותן טענות של הפעילה הגרמנייה מסר אז דובר שב"ס: "אנו מכחישים מכל ולכל את הטענות הלא מבוססות. שב"ס דוחה כל טענה על אונס, תקיפה מינית או התעללות שיטתית מצד עובדיו". צה"ל מצדו הכחיש בתגובה שמסר ל"גרדיאן" הבריטי "כל טענה להתעללות" מצד הכוחות שהשתלטו על הספינה שעליה הייתה הפעילה.