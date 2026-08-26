פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום נגד מאהר אלגרגאוי (20) משגב שלום בגין ניסיון רצח של צעיר ממשפחת אבו טהה בסופרמרקט בבאר שבע, על רקע סכסוך דמים מתמשך בין שתי המשפחות. מצלמות האבטחה של הסופרמרקט תיעדו את ניסיון הרצח, שהתרחש בשעת אחר צהריים מוקדמת. בתיעוד נראים אלגרגאוי ושותפו נכנסים לחנות כשהם מצוידים בסכינים. הוא הבחין בקורבן עומד בין מדפי הסחורות, התנפל עליו מאחור, הפיל אותו לרצפת החנות - והשניים דקרו אותו שוב ושוב כשהוא חסר אונים.
צוות מד"א הגיע למקום ופינה את הפצוע לבית החולים סורוקה. חקירת ניסיון הרצח הוטל על שוטרי תחנת באר שבע, שהצליחו לעצור את אלגרגאוי ותפסו את הרכב שבו השתמש להימלט מהזירה. בתוך הרכב נמצאו פרטי לבוש שהיו זהים לאלה שנתפסו במצלמות, בהם ווסט כתום. הדנ"א של הנאשם התגלה על פרטי הלבוש, יחד עם ספח תעודת זהות שלו ורישיון הרכב הרשום על שמו.
בנוסף, לאחר שהקורבן התאושש, הוא הצליח לזהות את אלגרגאוי כתוקפו. הוא הגיע לתת עדות בתחנת המשטרה בבאר שבע, וכאשר הנאשם הובא לחקירה הוא זוהה כאחד הדוקרים. במקביל, במשטרה פועלים לעצור את שותפו, שתועד בסרטוני מצלמות האבטחה.
מפקד תחנת באר שבע, ניצב-משנה כפיר סולמון, אמר כי "מקרה זה ממחיש את החשיבות של עבודת חקירה מהירה, מקצועית ונחושה. תוך זמן קצר הצליחו חוקרי תחנת באר שבע לאתר ולעצור את החשוד בניסיון הרצח, לאסוף את הראיות הנדרשות ולגבש תשתית שהובילה להגשת כתב אישום חמור נגדו. נמשיך לפעול בנחישות נגד עבריינים ומבצעי מעשי אלימות, במטרה להביאם במהירות לדין ולמצות עמם את הדין".
בנוסף לכתב האישום, הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בקשה למעצרו של אלגרגאוי עד לתום ההליכים. "יש חשש כבד ביותר כי שחרורו יביא להתלקחות נוספת ואלימה של הסכסוך", ציינו.