פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום נגד מאהר אלגרגאוי (20) משגב שלום בגין ניסיון רצח של צעיר ממשפחת אבו טהה בסופרמרקט בבאר שבע, על רקע סכסוך דמים מתמשך בין שתי המשפחות. מצלמות האבטחה של הסופרמרקט תיעדו את ניסיון הרצח, שהתרחש בשעת אחר צהריים מוקדמת. בתיעוד נראים אלגרגאוי ושותפו נכנסים לחנות כשהם מצוידים בסכינים. הוא הבחין בקורבן עומד בין מדפי הסחורות, התנפל עליו מאחור, הפיל אותו לרצפת החנות - והשניים דקרו אותו שוב ושוב כשהוא חסר אונים.