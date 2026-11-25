28 נשים נרצחו בשנת 2026 - מחציתן על ידי בני הזוג שלהן. לרגל יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים, סיפורה של רבקה (שם בדוי) ממחיש עד כמה קשה לחיות תחת איום מתמשך – גם אחרי שנמלטים מהבית האלים. במשך קרוב לשנה שהתה רבקה במקלט לנשים נפגעות אלימות, אך לדבריה, הרגישה בו "כמו בכלא". כל יציאה ממנו, לקופת החולים או לקניות, הפכה למבצע מסוכן. "את מסתכלת כל רגע אחורה, לראות שהוא לא בעקבותייך, שלא יתפוס אותך בדרך", שיתפה.

גלריה "גם במקלט הוא המשיך לחפש אותנו". אילוסטרציה ( צילום: אלכס קולומויסקי )

רבקה הגיעה למקלט עם שלושת ילדיה לאחר שספגה אלימות קשה ומסכנת חיים. האלימות הקיפה את כל חלקי חייה: פיזית, וגם נפשית, מילולית ומינית. המקלט היה עבורה פתרון מציל חיים. ואולם, התחושה שהיא כלואה לא הרפתה ממנה. היא חששה מאוד מהיום שבו תיאלץ לצאת מהמקלט, כי בעבר בן הזוג לא כיבד צווי הגנה רגילים שהוטלו עליו. "גם במקלט הוא המשיך לחפש אותנו, בשלב מסוים הוא גם עלה על המיקום שלנו", היא אומרת.

בתום הליך ארוך, לקראת יציאה מהמקלט, אושרה סוף סוף בקשתה מבית המשפט לקבלת צו פיקוח אלקטרוני, המסמיך את שב"ס לעקוב אחר החשודים המפוקחים הנתונים תחת צווי הגנה בעבירות אלימות במשפחה. "זה משנה חיים", אמרה, "אני יכולה לצאת לרופא, לגינה, למרכז קניות, בלי לחשוש. זה משהו שלא היה לי בתקופת המקלט".

מדי שנה מוגשות לבתי המשפט כעשרת אלפים בקשות לקבלת צווי הגנה בעבירות של אלימות במשפחה ומניעת הטרדה מאיימת. על פי הנתונים, רוב הבקשות האלה מאושרות בידי בית המשפט. אולם בפועל, קשה מאוד לאכוף את הצווים הללו. התיקון לחוק למניעת אלימות במשפחה, המאפשר מעקב אלקטרוני אחר המפוקחים, עבר בכנסת לפני שנתיים, לאחר מאבק שנמשך כעשור, ונועד למנוע מצב של הפרות חוזרות של צו ההרחקה שנותן בית המשפט לנשים המאוימות, באמצעות צמיד שיאפשר מעקב מתמיד אחר מיקומם של שני בני הזוג - המאיים והמאוים.

הדרך לפיקוח אלקטרוני

החוק מתייחס לאלימות במשפחה באופן כללי, אך מרבית הצווים שניתנו עד כה נוגעים לנשים המאוימות בידי בני זוגן או קרוב משפחה אחר. כחלק מיישום החוק הוקמה במשרד הרווחה יחידה שבמסגרתה מועסקים מעריכי מסוכנות - גורמי מקצוע שאליהם מפנה בית המשפט את האנשים שעבורם מבוקש צו הפיקוח, כמו גם את מגישות הבקשה.

"לפעמים נגיע לכלא, כי הוא עומד להשתחרר והבקשה של האישה הגיעה לקראת השחרור שלו", מסבירה קרני זמיר, מנהלת תחום הערכת המסוכנות מטעם משרד הרווחה, "לפעמים נגיע למחלקות הפסיכיאטריות". ומנגד, המעריכים יגיעו לא פעם למקלטים לנשים נפגעות אלימות, כדי לפגוש שם את הנשים שביקשו את הצו.

במסגרת ההערכה, נבחנים כל הנתונים האפשריים: הרשעות קודמות, הפרות צווים, חוות דעת של גורמי רפואה ובריאות הנפש. "המטרה היא לאתר דפוסי אלימות ואינדיקציות לסיכון", הסבירה זמיר, "האם יש סבירות להישנות של האלימות? האם יש אפשרות להסלמה של האלימות עד כדי פגיעה חמורה וסכנת חיים?".

הפיקוח מאפשר - אבל לא הרמטי

בתום ההערכה, מגובשת חוות דעת המסווגת לשלוש רמות סיכון - נמוכה, בינונית וגבוהה. בית המשפט הוא שמכריע בסופו של דבר בנוגע למתן הצו, שבמסגרתו מוגדר טווח הקרבה האפשרי בין המפוקח למבקשת הפיקוח. הטווח שייקבע קשור גם ליכולתה של המשטרה להגיע בזמן אמת במקרה של הפרה, ולכן לעתים נוצר מצב שבו למרות הערכת המסוכנות, בסופו של דבר לא יינתן צו.

הפיקוח עצמו מתבצע באמצעות יחידת משגב של שב"ס, יחידה ייעודית שהוקמה אף היא במסגרת יישום החוק: האישה המוגנת מקבלת מכשיר אלקטרוני, המאכן את מיקומה, ובמקביל מותקן אזיק על המפוקח. המידע משודר למרכז השליטה הייעודי, שבוחן מקרים של הפרת המרחק שהוגדר מראש.

הגעתי לעיר מגוריי רק לצורך דיונים בבית המשפט. ויתרתי על העיר שלי, על החברים שלי ועל המשפחה שלי - אני לא יכולה להתקרב לשם

"אם יש הפרה, קודם כל נדבר עם המוגנת ונתדרך אותה, ובמקביל נפתח אירוע משטרתי", אמרה סגן-גונדר לילך עטיה, מפקדת יחידת משגב בשב"ס. עטיה הסבירה שהפיקוח לא מסתכם במעקב אלקטרוני אחר המפוקחים והמאוימות, אלא כולל גם קשר רציף עמם.

"אנחנו לומדים את אורח החיים של המוגנת והמפוקח, על מנת לאכוף טוב יותר הפרות, ולתת מענה במקרים שבהם עולה צורך לחרוג מהטווח שהוגדר בצו בשל אילוצי החיים. הפיקוח מאפשר למוגנת לחיות את חייה", אמרה עטיה, והוסיפה גם שהקמת היחידה היא חלק ממגמה רחבה יותר מהשנים האחרונות של חלופות לכליאה.

החוק, שנכנס לתוקף לפני שנתיים, הוגדר מתחילתו כבשורה לנשים ובאופן כללי לבני משפחה הנתונים תחת איום מצד קרוביהם. אך ההתחלה היתה איטית ומהוססת: בשנה הראשונה ליישומו של החוק ניתנו 25 צווי פיקוח אלקטרוני בלבד. ארגוני הסיוע לנשים וגורמי המקצוע הסבירו אז שהסיבה לכך נוגעת בעיקר למודעות נמוכה - של בתי המשפט ושל הנשים עצמן.

"אני מגישה תלונות למשטרה - ולא קורה כלום"

כיום, בחלוף שנה נוספת, נראה שהמודעות לנושא עולה במהירות - ועמה גם היקף הבקשות לצו פיקוח. על פי נתוני משרד הרווחה, המפורסמים לרגל יום המאבק באלימות נגד נשים, בשנת 2026 התקבלו בבתי המשפט 235 בקשות לצו הגנה בפיקוח אלקטרוני. זאת לעומת 140 בקשות בלבד בשנת 2025. עדיין מעט מאוד ביחס למספר הכולל של בקשות לצו הגנה, אך העלייה ברורה. "החוק חדש יחסית, ואנחנו עדיין בשלבי יישום והטמעה", אמרה זמיר, "אנחנו פועלים להעלאת המודעות והנגשת המידע".

"בן הזוג תחת פיקוח אלקטרוני - אך שלח גורמים לאיים בשמו" ( צילום: דוברות שב"ס )

אך נראה שבעוד שבבתי המשפט האזרחיים עולה המודעות לאפשרות של פיקוח אלקטרוני, ועמה גם מספר ההפניות להערכת מסוכנות ומספר הצווים שניתנים בפועל לפיקוח אלקטרוני, ישנם עדיין אזורים שבהם המודעות נמוכה יותר. כך עולה מסיפורה של איילה (שם בדוי), שיצאה לפני כשנה ממקלט של עמותת "בת מלך". במקביל, גם בן זוגה לשעבר השתחרר ממאסר - לשם הגיע בעקבות התנהגותו הקשה כלפיה. ההליך בין בני הזוג מתנהל בבית הדין הרבני, וגם בקשותיה החוזרות ונשנות של איילה לצווי הגנה נגד בעלה מופנות לשם.

"נותנים לו צו הרחקה והוא מפר אותו, שוב ושוב ושוב", סיפרה איילה, "אני מגישה תלונות במשטרה ולא קורה כלום". בן הזוג לשעבר מפנה את איומיו גם כלפי עורכת הדין של איילה, שעומדת בעצמה חסרת אונים מול ההפרות החוזרות. "זה התיק הכי קשה שנתקלתי בו", אמרה עו"ד דבורה בן אברהם שושן, המלווה את איילה, "בית הדין רואה שהוא מסוכן, מטיל עליו קנסות שלא נאכפים, והוא חוזר שוב ושוב על המעשים".

בן אברהם שושן הגישה לבית הדין בקשה לצו מעקב אלקטרוני, על מנת שסוף סוף אפשר יהיה לאכוף באופן ממשי את המגבלות שהוטלו על בן הזוג, אך בית הדין דחה את הבקשה ובחר במקום זאת להזהיר אותו פעם נוספת. "למה מחכים?", תהתה איילה. "הוא מפר את הצווים כל הזמן, והמסוכנות שלו רק עולה, זה מקרה קלאסי לפיקוח אלקטרוני. כשזה מגיע לבתי הדין הרבניים, התיקון לחוק ריק מתוכן", סיכמה עו"ד בן אברהם שושן.

בתי הדין הרבניים מסרו בתגובה: "מערכת בתי הדין הרבניים פועלת על פי נוהל סדור ומעודכן בכל הנוגע לטיפול בצווי הגנה, לרבות צו הגנה בפיקוח אלקטרוני. באשר לתיק האמור, דיני משפחה נערכים בדלתיים סגורות כך שאין באפשרותנו להגיב על הליך פתוח".

הדרך הקשה לצו ההגנה

גם רבקה, שקיבלה צו הגנה, הדגישה שהדרך לשם לא הייתה פשוטה. "הייתי צריכה לעשות הרבה רעש כדי שיקשיבו לי ויתנו לי את הצו, נלחמתי בשיניים". זאת, בין השאר, משום שהחוק מגביל את האפשרות למתן צו רק למקרים שבהם קיים "חשש ממשי להפרת צו ההגנה", או הרשעה קודמת בעבירת אלימות.

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החוק אמנם מסמיך את בית המשפט להטיל צו גם ללא התנאים הללו, במקרים חריגים שבהם "נשקפת סכנה גבוהה וממשית לחיי בן משפחה", ואולם לעתים נדרש מאבק מצד המאוימות על מנת לשכנע שאמנם קיים צורך.

רבקה, שנאבקת לשקם את חייה ומשתתפת בין היתר בתוכנית "צומחות יחד" שמפעילה ויצו לנשים יוצאות מקלטים, הוסיפה כי גם היום החשש לא התפוגג לגמרי: היא מודעת לכך שבן הזוג עלול "לשלוח צד שלישי" שיאיים עליה במקומו. היא מכירה באופן אישי אישה שנאלצה לחזור למקלט, למרות שבן הזוג לשעבר נתון כרגע תחת צו פיקוח אלקטרוני של יחידת משגב, משום שבן הזוג שלח גורמים אחרים להמשיך ולאיים עליה.

ישנו עניין נוסף: המגבלות שמטיל הצו חלות גם עליה - משום שאיסור הקרבה הוא הדדי, ומראש נקבע שבן הזוג לשעבר ימשיך לחיות בעיר מגוריו הקודמת בעוד שהיא נאלצה לחפש מקום מגורים חדש. "ויתרתי על העיר שלי, על החברים שלי, על המשפחה שלי", שיתפה. הפעמים היחידות שבהן הגיעה לעיר מגוריה הישנה היו לצורך דיונים בבית המשפט. "מעבר לזה אני לא יכולה להתקרב לשם", אמרה. למרות המגבלות הללו, היא הבינה שמוטב עם הצו מאשר בלעדיו. "זה מה שמאפשר לי לחיות".

600 נשים בארץ מאוימות ע"י בן זוגן

28 נשים נרצחו בשנת 2026, מחציתן על ידי בני הזוג שלהן. השנה נרשמה ירידה לעומת שנת 2025, שבה נרצחו 46 נשים, נתון שיא בעשור האחרון. בשנת 2024 נרצחו 34 נשים, בשנת 2023 נרצחו 32 נשים, בשנת 2022 נרצחו 25 נשים, בשנת 2021 נרצחו 27 נשים ובשנת 2020 - 29 נשים.

לדברי סנ"צ ענת יקיר בלום, ראש מדור נפגעי עבירה ומשפחה באגף החקירות והמודיעין, יש ברחבי הארץ 600 נשים מאוימות בדרגות שונות מצד בן הזוג שלהן, שמקבלות ליווי של חוקרי אלמ"ב (אלימות במשפחה) בתחנות המשטרה וליווי של עובדים סוציאליים.