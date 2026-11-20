לוחם הטאקוונדו הפראלימפי אסף יסעור סיים במקום השני באליפות העולם שנערכת בדרום קוריאה, לאחר שנוצח בגמר בידי סביר זיינלוב מאזרבייג'ן 2:1 (6:12, 6:4, 11:8), והסתפק במדליית הכסף בקטגוריית המשקל עד 58 ק"ג. יסעור, המדורג ראשון בעולם, פתח את יום הקרבות בשמינית הגמר עם ניצחון 0:2 (4:9, 7:11) על בנהטה אל היאני הספרדי. ברבע הגמר הוא העפיל לשלב הבא ללא קרב, לאחר שיריבו האיראני, מאהר חסאנפור, לא התייצב. בחצי הגמר חיכה לו קרב דרמטי במיוחד מול לי פייוגנג המקומי, ובתום מאבק צמוד הצליח הישראלי לנצח 1:2 (4:4, 4:4, 12:13) ולהעפיל לגמר.