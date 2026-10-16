יו"ר ישר! גדי איזנקוט פרסם תגובה לדבריו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שאמר כי "איזנקוט הוא גנץ 2. חותר להקמת ממשלה עם בנימין נתניהו, יצחק גולדקנופף ואריה דרעי". איזנקוט, שלא הזכיר בתגובתו את ליברמן כלל, כתב כי הוא "מבקש מהישראלים ומהישראליות המייחלים לשינוי, להתעלם מהספינים ולהרים ראש לעבר הניצחון הגדול שנביא לטובת מדינת ישראל. אחרי המחירים הכבדים ששילמנו, עם ישראל לא יסלח לפוליטיקאים שלא יתעלו לגודל השעה, בגלל כיסא ואינטרסים אישיים, וימנעו את החלפת ממשלת 7/10. לא להילחץ מרעשי רקע. השינוי בדרך!".