המשטרה פתחה בחקירה נגד חייל במילואים בן 30 מהשרון בעקבות ממצאים שאיתרה המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), במסגרת חקירה אחרת נגדו המתנהלת בצה"ל בחשד שהחזיק בטלפון תכנים פורנוגרפיים של קטינים.
בעקבות הממצאים שאותרו במצ"ח הועבר דיווח למשטרה, שבמסגרת חקירה נפרדת שפתחה עצרה את החשוד, שנלקח לחקירה בתחנת חדרה. איש המילואים הכחיש במהלך החקירה את המיוחס לו, למרות שהחוקרים איתרו בטלפון שלו יותר מ-3,000 תמונות עם תכנים פורנוגרפיים של קטינים, שהחשוד טוען כי הועברו בקבוצות שונות בטלגרם.
תחילה נחקר איש המילואים דווקא בחשד לעבירות של פגיעה בפרטיות ומעשה מגונה כלפי משרתות בצה"ל, אולם בעקבות הממצאים שאותרו בטלפון שלו הועבר הדיווח למשטרה והוא נעצר בחשד לעבירות שבוצעו גם כלפי אזרחים מחוץ למסגרת שירותו בצבא.
במסגרת התיק שפתחה מצ"ח שוחרר החשוד תחת תנאים מגבילים (כולל מעצר בית מלא), ואילו במסגרת תיק החזקת חומרי הפדופיליה שמנהלת המשטרה החליט בית המשפט להאריך את מעצרו.
דובר צה"ל מסר בתגובה: "בעקבות חשד לעבירות של פגיעה בפרטיות ומעשה מגונה כלפי משרתות צה"ל נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, שבמסגרתה נעצר משרת מילואים. בעקבות ממצאים בחקירה המעלים חשד לעבירות גם כלפי אזרחים שלא במסגרת השירות הועבר הדיווח על העבירות הנוספות למשטרת ישראל. בתיק של המשטרה הצבאית שוחרר החשוד בתנאים מגבילים, בהם מעצר בית מלא".