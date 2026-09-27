המשטרה פתחה בחקירה נגד חייל במילואים בן 30 מהשרון בעקבות ממצאים שאיתרה המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), במסגרת חקירה אחרת נגדו המתנהלת בצה"ל בחשד שהחזיק בטלפון תכנים פורנוגרפיים של קטינים.

המשטרה פתחה בחקירה נגד חייל במילואים בן 30 מהשרון בעקבות ממצאים שאיתרה המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), במסגרת חקירה אחרת נגדו המתנהלת בצה"ל בחשד שהחזיק בטלפון תכנים פורנוגרפיים של קטינים.

המשטרה פתחה בחקירה נגד חייל במילואים בן 30 מהשרון בעקבות ממצאים שאיתרה המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), במסגרת חקירה אחרת נגדו המתנהלת בצה"ל בחשד שהחזיק בטלפון תכנים פורנוגרפיים של קטינים.