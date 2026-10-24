אם מישהו רציני במדינה הזו התכוון עד אמש להצביע לנתניהו, דבריו האחרונים של ביבי על הפיכת ישראל ל"מדינת קריפטו" חייבים להבהיר לו: ראש הממשלה היוצא של ישראל איבד איפשהו את שפיות דעתו. חד וחלק. בלי "אבל".

כי מה אמר ביבי? הוא אמר בערוץ טלוויזיה כלכלי שהמשך מדיניותו-שלו, המשך כהונתו כראש הממשלה יוביל לסנקציות כלכליות על ישראל כפי שלא הוטלו על אף מדינה מערבית – עיצומים משתקים, הרסניים, מערערים את יסודות התפקוד הכלכלי הנורמאלי והופכים את הכסף שבמחזור לחסר ערך עד כדי כך שהכרחי להחליפו ב"מטבע קריפטו דיגיטלי". כלומר בכאילו-כסף.

נתניהו מתייחס לסנקציות על ישראל ( צילום: ערוץ הכלכלה )

ה"מעבר" הזה, שרק מדינת קרטלים נידחת באמריקה הלטינית ניסתה ליישמו וכשלה, משמעו הרס כל מה שהושג במשק הישראלי לא רק מאז קום המדינה אלא מאז העלייה הראשונה לארץ ישראל. אין כלכלן שלא יסכים עם אמירה זו.

דברי הבל אלו של נתניהו נועדו כמובן למטרה אחרת: להסיט את המיקוד של שלושת הימים הקריטיים לפני הבחירות מהנושאים החשובים באמת שבהם, ברור לכל, הוא נכשל כראש הממשלה כישלון חרוץ, לרעיונות סרק מופרעים. אין מילת תואר אחרת זולת זו, מופרעים.

הנחה קשה מובלעת

מה הסיבה להטלת העיצומים (עד כה קלים וזניחים שרק שתי מדינות באירופה מתכננות להוציא לפועל) על חברות ישראליות העובדות בישובים יהודים בשטחים? הפרעות של נוער שוליים מקרב המתנחלים נגד הפלסטינים, תוך עצימת עין של שרים בממשלה. ייפסקו הפרעות - ייפסקו הסנקציות. ולהפך – רק מנהיג פוליטי שרוצה לעודד את הפרעות ולהרחיב אותן לעוד אזורים פלסטיניים ביהודה ושומרון מתחיל בהכנות ל״מדינת קריפטו״, תחליף והשלמה ל״מדינת ספרטה״.

ליתר דיוק, להתחיל בהכנות לסופה של ישראל כמות שאנחנו חיים בה, מכירים ואוהבים אותה.

נתניהו איבד את זה, וכוונתי לכלכלה. אמירותיו כמו "נהיה מדינה שתייצר בעצמה את כל הדרישות של מערכת הביטחון" או "נוותר על הסיוע הצבאי האמריקאי" או "נהפוך לספרטה" וכיוצא באלה מעידות על ניתוקו הסופי מהכלכלה ושקיעתו בהזיה

זה כמובן לא יקרה. אז מה המסקנה? יש שתיים.

המסקנה המצמררת הראשונה היא שנתניהו איבד את זה, וכוונתי לכלכלה. אמירותיו כמו "נהיה מדינה שתייצר בעצמה את כל הדרישות של מערכת הביטחון" או "נוותר על הסיוע הצבאי האמריקאי" או "נהפוך לספרטה" וכיוצא באלה מעידות על ניתוקו הסופי מהכלכלה ושקיעתו בהזיה. רק להשמיע דברים כאלה בערוץ טלוויזיה כלכלי משמעותו להזמין אובדן אמון במשק הישראלי ולעודד בריחת כסף המונית מהמדינה. לא אי-שם בעת המעבר לקריפטו. מחר.