הנשיא נתן את האות להטלת המנדט למלאכת הרכבת הממשלה על גדי איזנקוט, המערכת הפוליטית נכנסת לתקופת רתיחה: לאחר מערכת בחירות ארוכה, ואף שטרם ברור האם ואיזו ממשלה תקום בישראל, בשבוע הקרוב נתחיל לראות מעט סימני קריאה לחלק מהשאלות הפתוחות שמרחפות באוויר. לא מן הנמנע שניצנים ראשונים ינבאו את הכיוון שאליו הולכת המדינה.

גלריה ראשי גוש השינוי: ליברמן, איזנקוט, בנט וגולן ( צילום: יריב כץ, עוז מועלם )

נקודת הציון הראשונה והמשמעותית תהיה מחר (ראשון), כשנשיא המדינה יצחק הרצוג יממש את הודעתו ויטיל את המנדט להרכבת ממשלה על איזנקוט. יו"ר ישר! מחזיק אמנם ב-67 ממליצים, אך סיכוייו להצליח במשימה עדיין לא נראים קרובים. הרצוג קיים שיחות עם נציגי המפלגות כדי לאמוד את עוצמת הפסילות בין הגושים ובתוכם, ומטיל את המנדט על איזנקוט כבעל הסיכויים הגבוהים ביותר. יחד עם זאת, איזנקוט עדיין רחוק מממשלה.

לאחר קבלת המנדט, יעמדו לרשות איזנקוט 28 ימים לנסות להקים ממשלה. אם הוא לא יצליח בכך, תתאפשר ליו"ר ישר! לבקש מהרצוג הארכה של 14 ימים נוספים. בנקודה זו יוכל הנשיא הרצוג להתערב, ולנסות להוביל להקמת ממשלת אחדות.

אם איזנקוט ייכשל במשימה, המנדט צפוי לעבור לראש הממשלה בנימין נתניהו למשך 28 ימים. הסיכוי של נתניהו להצליח הוא קטן אף יותר. אם גם הוא לא יכריז "עלה בידי", המנדט צפוי לעבור לכנסת. כל חבר כנסת שיאסוף 61 תומכים יוכל להקים ממשלה. במערכת הפוליטית סבורים כי אם הנשיא הרצוג ישלוף את קלף החנינה לנתניהו כדי לרבע מעגלים, זה יקרה בשלב האחרון של החזקת המנדט בידי הכנסת.

בסוף השבוע התחדדה מחלוקת בגוש השינוי: איזנקוט רוצה להשביע ממשלת 48 חברי כנסת על טהרת ארבע המפלגות שמרכיבות את הגוש, ובזמן שהמפלגות הערביות נמנעות ועימן גם יהדות התורה, שבחרה שלא להמליץ על נתניהו לקבלת המנדט. החרדים בכל מקרה ידרשו הבטחות לפשרה בגיוס בתמורה להימנעות. יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לא מוכן להצעת איזנקוט, שכן מדובר בממשלה שנשענת על המפלגות הערביות. במקביל, ליברמן הסיר את החרם על החרדים ורוצה ממשלת 61 של גוש השינוי עם יהדות התורה וש"ס, שהסיכוי שתעזוב את נתניהו אפסי.

מיד לאחר קבלת המנדט להרכבת ממשלה, איזנקוט יחל את מהלך ההשתלטות על סדר היום בכנסת וקידום החקיקה. ביום שלישי תושבע הכנסת ה-26, וכבר באותו היום או למחרת תקום הוועדה המסדרת שבראשה יעמוד נציג של ישר! מכוח הטלת המנדט על איזנקוט. מדובר בוועדה זמנית שמחזיקה בסמכויות רבות כמו הקמת ועדות זמניות ומיוחדות לחקיקה עד הקמת ממשלה.

הרצוג עם איזנקוט ( צילום: ארנון בוסני )

לאחר הקמת ועדה מסדרת יוקמו גם ועדות חוץ וביטחון וכספים זמניות. בגוש השינוי רוצים לנצל את זמן המנדט בידי איזנקוט כדי להקים עוד ועדות מיוחדות לקידום חוק ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, וביטול חוקי המהפכה המשפטית שאושרו בכנסת הקודמת.