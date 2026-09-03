ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הרמת כוסית לראש השנה תשפ"ז יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר וחברי פורום המטה הכללי של צה"ל, בקריה בתל אביב. נתניהו אמר: "אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום אחת ולתמיד ולהפיל את המשטר באיראן שנלחם על חייו. אני אומר לאויבים שלנו - אל תתעסקו איתנו. יש לנו את הכוח, הנחישות והאחדות הפנימית לגבור עליכם". לדברי נתניהו, "המשטר הזה כרגע מקרטע. הוא חלש מאי פעם. להפיל את המשטר זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, אבל היא קרובה. היא לא בלתי אפשרית והיא בהישג יד".