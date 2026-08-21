משרד התחבורה, עיריית ירושלים וצוות תוכנית אב לתחבורה השיקו הבוקר את קו L3 - המקטע הראשון של הקו הירוק ברכבת הקלה, המסמן את הפיכת הבירה לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. הקו החדש, שמשתרע לאורך כשבעה קילומטרים וכולל 13 תחנות, מחבר בין תחנת הטורים לתחנת מלחה ועובר דרך שכונות גבעת מרדכי, פת וגוננים, תוך קישור מוקדי מפתח כמו קריית הממשלה, קמפוס גבעת רם, מתחם הספורט במלחה ובנייני האומה. המסלול מסתנכרן עם הקו האדום (L1) ועם תחנת הרכבת יצחק נבון, כשהשלבים הבאים ברשת, בהם החיבור לגילה ולהר הצופים, צפויים להיפתח בחודשים הקרובים.