קבוצה של כ-20 מטיילות ישראליות שהשתתפו בטיול מאורגן באינדונזיה הואשמה בגניבה מחנויות באי גילי מנו (Gili Meno) שליד באלי, לאחר שצילומי מצלמות אבטחה תיעדו אחת מהן גונבת. הרשויות המקומיות התייחסו לכל הקבוצה כאל חשודות, חיפשו בתיקים של כולן ואיימו לעצור אותן. המטיילות נאלצו לשלם 3,000 דולר לבעלי החנויות כדי למנוע החמרה של הסיטואציה.

גלריה "גנבים. אנא החזיקו אותה". התיעוד ממצלמות האבטחה של אחד מבעלי החנויות

לדברי חברות בקבוצה, הטיול נמשך שבועיים והתקיים בליווי מדריכה מקומית. התקרית אירעה ביום שישי האחרון בזמן שהקבוצה הסתובבה בחנויות המקומיות. כמה שעות לאחר מכן, בעל אחת החנויות, אזרח גרמני, האשים את הקבוצה הישראלית שגנבה טבעות, בושם ובגדי ים מהחנות שלו. אחריו הצטרפו חנויות נוספות עם טענות דומות.

המטיילות סיפרו שבעלי החנויות לא הצביעו על אישה מסוימת, אלא האשימו "קבוצה ישראלית". בעלי החנויות אף פרסמו בקבוצת פייסבוק מקומית תמונות ממצלמות האבטחה תוך "שיימינג" לכל קבוצת הישראליות. באחד הפוסטים הועלתה תמונה של המטיילות בחנות ונכתב: "גנבים. למי שרואה את האורחת הזאת, אנא החזיקו אותה. הקבוצה מישראל והמדריכה היא אישה עם מבטא באלינזי. הן קנו ולקחו כמה פריטים מהבוטיק שלנו. אנא ספקו מידע".

האירוע הגיע לשיאו כשאנשי שיטור מקומי ובעלי החנויות הגיעו לבית המלון שבו התארחו חברות הקבוצה והחלו לבצע חיפושים בתיקים שלהן. הישראליות דרשו שיבדקו בתיקה של מי שמופיעה בצילומים ולא בשל כולן, אך המקומיים סירבו בנימוק שאין ודאות שהיא פעלה לבדה וייתכן שהעבירה פריטים לאחרות.

"זה היה סופר לא נעים, והכי לא נעים שהתייחסו אלינו כקבוצה ולא כאנשים פרטניים", אמרה אחת המטיילות. אחרת סיפרה: "אנשים עמדו בצד וצילמו אותנו כמו חבורת קופים. זה היה משפיל שאין לתאר". בתיקיהן מצאו רק קופסאות ריקות של ליפסטיק.

לפני שסיימו לחפש להן בתיקים, בעל אחת החנויות הציע "לסגור את הסיפור" תמורת סכום של בין 2,000 עד 6,000 דולר אמריקני. סוכם שחברות הקבוצה ישלמו כופר של 3,000 דולר שלטענת בעלי החנויות ענה על הנזק בגניבה. "לא הייתה לנו ברירה. נאלצנו לשלם", סיפרה אחת מהן. "הבנו שחייבים להסתלק מהמקום ולא לסבך את המדריכה המקומית".

לדברי חברות בקבוצה, החשודה בגניבה סירבה לשלם, וטענה בתוקף שלא גנבה ושעושים לה "לינץ'". לטענת המטיילות, הסרטונים חד-משמעיים. חברותיה לקבוצה אמרו לה כי היא עלולה לגרום לתקרית דיפלומטית, אך היא המשיכה להכחיש ולא נטלה אחריות. הישראלית שנחשדה בגניבה אמרה בתגובה ל-ynet: "זה הכול שטויות. אני לא לקחתי שום דבר, זאת סתם קנונייה. בעל החנות רצה לעשות כסף, ולראיה - הפכו לנו את התיקים ולא מצאו כלום".

"זה היה אירוע טראומתי. כל מה שרצינו זה לצאת מהאי הזה ולהגיע במעבורת לבאלי", אמרו המטיילות. הן הוסיפו כי לשמחתן התרחש האירוע בסוף הטיול, וכבר למחרת חזרו לישראל.