יאמן אלזיאדנה, בן שנתיים וחצי, מת אחר הצהריים (יום שישי) אחרי שהיה נעול ברכב סגור במשך כמה שעות ברהט.
הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב נגב בשעה 16:44. לפי מד"א, חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול וביצעו בו פעולות החייאה, שבסופן נקבע מותו.
חובשי זאקי אלהוזייל, חלמי אבו תקפה ועאטף אבו סיאם סיפרו: כי "קיבלנו דיווח על פעוט שחולץ מחוסר הכרה מתוך רכב סגור. סיפרו לנו שחיפשו אחריו כמה שעות, ולאחר שמצאו אותו הכניסו אותו לתוך בית. הוא היה ללא דופק וללא נשימה ועם סימני מכת חום. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה אבל מצבו היה קריטי ורופא נאלץ לקבוע את מותו".