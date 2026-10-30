חובשי זאקי אלהוזייל, חלמי אבו תקפה ועאטף אבו סיאם סיפרו: כי "קיבלנו דיווח על פעוט שחולץ מחוסר הכרה מתוך רכב סגור. סיפרו לנו שחיפשו אחריו כמה שעות, ולאחר שמצאו אותו הכניסו אותו לתוך בית. הוא היה ללא דופק וללא נשימה ועם סימני מכת חום. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה אבל מצבו היה קריטי ורופא נאלץ לקבוע את מותו".