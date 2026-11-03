סגן ראש העיר ירושלים יוסי חביליו דרש אתמול (שני) מראש העיר משה ליאון לשלול הטבות וסבסודים של העירייה מעריקים ומשתמטים תושבי העיר. כך נודע ל-ynet. במכתב רשמי ששיגר חביליו, הוא דרש כי ראש העיר יגיש בקשה רשמית בשם עיריית ירושלים לקבל את נתוני העריקים והמשתמטים מצה"ל ויעדכן את הקריטריונים העירוניים להטבות.

חברי סיעת "האיחוד הירושלמי", החתומים על המכתב לצד חביליו, דורשים כאמור שלושה צעדים: הגשת הבקשה הרשמית, עדכון כלל הקריטריונים והתקנונים וגם הקמת "קרן מילואימניקים עירונית" שאליה יועברו הכספים שייחסכו ויופנו להטבות מוגדלות ללוחמי המילואים ובני משפחותיהם בירושלים. ההטבות שישללו מהמשתמטים, אם הבקשה תאושר, הן סבסוד צהרונים וקייטנות עירוניות, מלגות עירוניות והנחות הניתנות לתושבים באירועי תרבות וספורט.

חרדים מוחים בירושלים נגד הגיוס ( צילום: שלו שלום )

"ירושלים, כבירת ישראל והרשות המקומית הגדולה במדינה, שבה נטל השירות והמסים נופל רובו ככולו על הציבור המשרת והמילואימניקים, חייבת להוביל את ההתמודדות עם תופעת ההשתמטות", נכתב. לדברי החותמים - בהם גם המשנה לראש העיר יעלה ביטון דה-לנגה וחברי מועצת העיר ד"ר לורה ורטון וערן בן יהודה, החברים בסיעה שהובילה את המהלך - אין להשתמש בכספי ציבור לסבסוד והטבות "למי שמפר את החוק ברגל גסה".

מרבית חייבי הגיוס - בירושלים

המשמעות של דרישה כזו בירושלים רחבה במיוחד. לפי "השנתון הסטטיסטי לירושלים 2026" של מכון ירושלים למחקרי מדיניות, בסוף 2024 מנתה אוכלוסיית העיר כמיליון ו-50 אלף תושבים, מהם קרוב ל-600 אלף מוגדרים "יהודים ואחרים" (יהודים, תושבים ללא סיווג דת ונוצרים שאינם ערבים). 46% מהיהודים בירושלים הגדירו את עצמם חרדים, לעומת 16% חרדים מהאוכלוסייה היהודית בכל ישראל. עוד עולה מנתוני המכון כי 64% מהתלמידים בחינוך העברי בעיר לומדים בחינוך החרדי. למעשה, לפי הנתונים ירושלים היא העיר עם הריכוז הגדול ביותר של אוכלוסייה חרדית בישראל, ומכאן ניתן להסיק שחלק ניכר מחייבי הגיוס שלא התייצבו מתגוררים בה.

המכתב נשלח לאחר שלפני כשבוע דווח בחדשות 13 כי רשויות מקומיות צפויות לקבל גישה לממשק הממשלתי המזהה עריקים, וכי עיריית הוד השרון כבר הגישה בקשת גישה לממשק. המדינה, כך דווח, כבר עושה שימוש בממשק ובמידע, ובאמצעותו נחסמו מאות בקשות לסבסוד מעונות יום ונשללה מעריקים הזכות להשתתף בהגרלות "מחיר מטרה".

עוד לפני כן, בנובמבר 2025, קיבל בית המשפט העליון את עתירות התנועה למען איכות השלטון שדרשה לאכוף את חובת הגיוס, והורה לממשלה לגבש תוך 45 ימים מדיניות אכיפה אפקטיבית נגד משתמטים - במישור הפלילי והכלכלי. עוד נקבע אז כי אין להמשיך לתת הטבות שקשורות במישרין או בעקיפין להשתמטות מצה"ל, וימים ספורים אחרי מתן פסק הדין פנתה היועמ"שית גלי בהרב-מיארה לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמרה כי יש לקדם בדחיפות עבודת מטה בעניין.