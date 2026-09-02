סוגיית השימוש באלקטור תחזור לוועדת הבחירות המרכזית: בג"ץ קיבל היום (רביעי) את עמדת הליכוד, והחזיר את ההחלטה בנוגע לשימוש המפלגות באפליקציה אל ועדת הבחירות המרכזית. השופטים אמרו כי הם אינם מקבלים את עמדת יו"ר הוועדה נעם סולברג, וכן את עמדת היועמ"שית כי הוא רשאי היה לקבל החלטה לבד. סולברג בתחילה התנגד אך לבסוף הסכים, והדיון בוועדת הבחירות צפוי להתקיים ביום ראשון.

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"לדעתנו יש קושי בנושא הסמכות", הודיעו שלושת שופטי ההרכב יעל וילנר, אלכס שטיין וחאלד כבוב. הם הוסיפו: "אנו לא חושבים שלראש הוועדה יש סמכות מלאה אלא לכל הוועדה כפי שטען עו"ד בומבך". השופטים אף תהו איך יכול להיות מצב שהפרקליטות מייצגת את היועמ"שית, את יו"ר הוועדה ואת ועדת הבחירות - "שלהם עמדות מנוגדות בעניין זה". לכן, לאחר הפסקת התייעצות הציעו השופטים שוועדת הבחירות תדון בנושא. "אם לא תהיה הסכמה להצעה אנו נוציא צו על תנאי", סיכמו. בהמשך הודיע סולברג על הסכמתו.

כזכור, יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג קיבל עתירה וקבע כי דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות על אזרחים שאינם מצביעים, זאת בין השאר באמצעות אפליקציית אלקטור, פוגע בפרטיות האזרח ומנוגד לחוק. הליכוד עתר לבג"ץ נגד ההחלטה וטען כי לא היה סמכות לקבל החלטה לבד ללא כל חברי ועדת הבחירות, ובנוסף כי יש לבטל את ההחלטה גם בשל תוכנה. השופטים כאמור הודיעו כי הם מקבלים את טענת היעדר הסמכות שבעתירת הליכוד וביקשו מהצדדים להסכים להצעתם כי ההחלטה תשוב להחלטה מחודשת של ועדת הבחירות כולה.

הסוגייה עשויה לשוב לבג"ץ. ארכיון ( צילום: שלו שלום )

בוועדת הבחירות יש רוב לקואליציה, כך שאם ההחלטה תגיע לפתחה היא צפויה להתהפך. יחד עם זאת, ניתן יהיה לשוב ולעתור נגד החלטתה המחודשת של ועדת הבחירות המרכזית. במקרה כזה יעבור בג"ץ מדיון בנוגע לסמכות מקבל ההחלטה אל עצם תוכנה בשאלה האם השימוש בדיווח על אזרחים שאינם בוחרים הוא אינו חוקי. בנוגע לכך אמרה השופטת וילנר כי "יש רגליים לטענה שזה פגיעה בפרטיות. אדם לא רוצה שידעו אם הצביע או לא הצביע בבחירות. זו חדירה לאוטונומיה שלו, למרחב הפרטי שלו".

מייצג הליכוד עו"ד אילן בומבך אמר במהלך הדיון כי "ביטול השימוש באפליקציית אלקטור ערב הבחירות זה ממש פיגוע עבור הליכוד". השופטת וילנר הגיבה "לעשות שימוש במילה הזאת?", והוסיפה: "אני לא אוהבת את השימוש במילה פיגוע בהקשרים כאלה כלכליים". בהמשך הדיון עו"ד בומבך תיקן ואמר "זה מסב נזק אדיר לליכוד. השופט סולברג יו"ר ועדת הבחירות קבע שאפשר להתיר בחקיקה. אבל אנחנו כבר בתוך הבחירות, הכנסת לא יכולה להתכנס לחוקק".