דקות ארוכות של מתח: טיסת Flydubai מדובאי לנתב"ג, שעליה 174 נוסעים וביניהם 27 ילדים, שידרה לזמן קצר הבוקר (רביעי) אות מצוקה המעיד על חטיפת מטוס, וזאת בזמן שהיה בהנמכה ידנית וביצע סיבוב לאחור. המטוס הוסט לסעודיה והנמיך גובה, ומטוסי קרב ישראליים הוזנקו לאוויר.

אחרי דקות מתוחות וחששות כבדים בישראל, גורמי ביטחון שלחו מסרי הרגעה ועדכנו כי המטוס צפוי לנחות בנמל תעופה בטאבוק שבסעודיה, ובינתיים הוא כבר הגיע לשם בבטחה. בהמשך התברר כי אות המצוקה הופעל בשל אירוע אלימות על המטוס: קטטה בין הטייסים עצמם.

מסלול הטיסה העדכני של הטיסה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ כינסו התייעצות ביטחונית דחופה בעקבות המקרה. עם זאת, גורם ביטחוני הבהיר לאחר מכן: "אין מידע ודאי על חטיפה, הטייס הפעיל אות מצוקה". אחרי שהמטוס ירד גם מאפליקציות המעקב אחרי טיסות, הרגיעו כאמור הגורמים הביטחוניים שעדכנו כי המטוס בדרך לנחיתה על אדמת סעודיה. בהמשך נחת המטוס וחזר לאפליקציות המעקב שפתוחות לציבור הרחב.

דובר צה"ל עדכן אחרי הנחיתה: "בהמשך לדיווחים, הרמטכ"ל קיים בדקות האחרונות הערכת מצב עם מפקד חיל האוויר, ר׳ אמ"ץ, ר' אמ"ן ומפקדים נוספים". בכלל גופי מערכת הביטחון הנוספים - שב"כ, המוסד, המשטרה ומל"ל - קיימו הערכות מצב כדי להבין מה קרה עם המטוס. המפכ"ל דני לוי קיים גם הערכת מצב ומסר לפני כן: "נערכים לכל תרחיש".