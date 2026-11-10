הבולשת הפדרלית של ארצות הברית (FBI) עצרה נוסע באוניית תענוגות ומאשימה אותו כעת ברצח, אחרי שאשת משק הבית שהתדפקה על דלת תאו באונייה מצאה גופת אישה מוטלת בתוכו – וראתה את ידיו מגואלות בדם. האיש, ג'ייסון ווטפורד בן ה-48 מטקסס, אמר לחוקרים כי היכה וחנק אותה בתאם לאחר ש"איבד שליטה" במהלך ויכוח.

גלריה האונייה MSC Seascape. יש בה 2,270 תאים - ומקום לכמעט 5,900 נוסעים

העצור ג'ייסון ווטפורד. אחרי הרצח תועד מתיישב במסדרון וגולל בטלפון

הרצח לכאורה אירע על סיפון ה-MSC Seascape, אונייה לבנה עצומת-ממדים הכוללת 2,270 תאים ויכולה לארח קרוב ל-5,900 נוסעים בטיולים של חמישה ושבעה לילות. האישה, ששמה טרם פורסם, נרצחה ביום ראשון, לאחר שהאונייה עזבה את נמל גלווסטון בטקסס בדרכה לקוסטה מאיה ולאי קוסומל שבמקסיקו ולאי רואטן שבהונדורס. האונייה הייתה אמורה לשוב לנמל בטקסס רק ב-15 בנובמבר.

ממסמכים שהוגשו לבית המשפט עולה כי עובדת משק בית שדפקה על דלת חדרם של ווטפורד והאישה כדי לספק מגבות ראתה את האישה שוכבת ללא תנועה על הרצפה, ועל ידיו ומכנסיו של ווטפורד, שפתח לה את הדלת, היא ראתה כתמי דם. אנשי האונייה יצרו קשר עם הרשויות, ודיווחו כי האישה נמצאה מתה בחדרה כשהיא סובלת מפציעות רבות בפניה.

כשתושאל על-ידי סוכני ה-FBI ביום שני בבוקר, אחרי שהאונייה חזרה לגלווסטון, אמר ווטפורד כי הוא והאישה עלו לאונייה יחד ביום ראשון והחלו להתווכח תוך כדי ארוחת הערב באחת המסעדות באונייה. לאחר מכן נמשך הוויכוח בחדרם, ולפי ווטפורד הוא היכה את האישה כמה פעמים ו"הפעיל לחץ" על צווארה במשך 4 עד 5 דקות, עד שהתעייף. לדבריו היא שכבה ללא תנועה במשך כ-10 דקות עד שעובדת משק הבית הגיעה.

ווטפורד מפונה מהאונייה לחקירה. בעבר כבר הורשע בעבירות אלימות במשפחה

בצילומי אבטחה תועד ווטפורד נכנס לחדר בשעה 19:46, והאישה שנרצחה תועדה נכנסת למקום כ-25 דקות לאחר מכן. בשעה 21:02 נראתה עובדת המשק דופקת על דלת החדר, ואז ווטפורד פתח לה ושוחח איתה קצרות. בשעה 21:15 הוא נראה עוזב את החדר כשהוא לובש חולצה ומכנסיים אחרים, ואז מתיישב על רצפת המסדרון וגולל בטלפון שלו. עובדת המשק דיווחה לצוות האונייה על שראתה בחדר, ובעקבות זאת הם ניגשו למקום ועירבו את ה-FBI.

ה-MSC Seascape יצאה מהנמל בטקסס רק ביום ראשון ב-16:00, וב-23:00 כבר נאלצה לסטות ממסלולה ולחזור לנמל. נוסעים שהיו על סיפונה נותרו מבולבלים כשהתעוררו למחרת ההפלגה וגילו ששבו לנקודת המוצא. אחד הנוסעים, ג'ונה, סיפר לתקשורת האמריקנית כי התעורר בסביבות 8:00 בבוקר, הבין שהאונייה חזרה לגלווסטון – ותהה מדוע: "רק אז שמעתי את הקפטן אומר שקרה משהו", סיפר לרשת Fox. "הוא ניסה לא לגרום לפאניקה, ואמר שהיה איזה אירוע רפואי שחייב אותנו לחזור לנמל. הם די אמרו לנו להישאר רגועים וליהנות מהאונייה".

בתוך ה-MSC Seascape. רצח בקרוז הוא אירוע נדיר

נוסע אחר, דאנדרה אנדרסון, סיפר לרשת ABC: "הצצתי מהחדר שלי וראיתי שיש צוות רפואי על הסיפון, עם כפפות והכול. ויקטור וויליאמס, שהיה על האונייה עם אשתו שרה, העיד שראה חוקרים בסיפון 10 של האונייה כשהם עוטים כפפות גומי וחליפות מגן.

לפי רישומים מן העבר, לנאשם ברצח ווטפורד יש עבר של עבירות אלימות. בשנת 2024 הוא נעצר בגין תקיפה כלשהי שגרמה חבלה גופנית לבן או בת משפחה. לא ברור אם האישה שנרצחה שלשום הייתה הקורבן גם אז, אבל בגין המעשה הזה הוא נידון ל-15 חודשי מבחן ול-30 שעות שירות לתועלת הציבור.

הקפטן "ניסה לא לגרום לפאניקה". חוקרים מלווים את ווטפורד ליבשה