מת בכלא עאטף סביחי (68) שרצח את הילד דני כץ והורשע ברצח, חטיפה ואונס החיילת דפנה כרמון בשנות ה-80. בשירות בתי הסוהר מסרו היום (חמישי) כי מצבו הרפואי חוסה תחת צנעת הפרט, והוסיפו כי "כבכל אירוע של מות אסיר, מונה צוות בדיקה".

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סיפורה של דפנה כרמון עלה לכותרות ב-11 ביוני 1982, אז יצאה החיילת בת ה-19 עם חברה מביתה בחיפה כדי לבקר אצל הורי חבריהן שהיו בצבא. בלילה עשתה כרמון את הדרך לביתה לבדה, אך לא הגיעה אליו. שלושה שבועות לאחר היעלמותה של כרמון מצא רועה צאן את שרידי גופתה בקרבת צומת עוספיה. המפנה בחקירה החל בעקבות רצח הנער דני כץ בן ה-14 בחיפה.

ב-1983 זעזעה פרשת רצח נוספת את חיפה. סביחי עבד אז כנהג טרקטור, באבטחה ושמירה ברכבת ישראל, באוניברסיטת חיפה ובאתרי בנייה, וב-8 בדצמבר 1983 יצא הנער כץ בן ה-14 מביתו בעיר - ולא חזר. כוחות גדולים של משטרה חיפשו אחרי כץ, שאותר אחרי שלושה ימים על-ידי רועה צאן סמוך למערה. על הגופה העירומה היו סימני מכות וחנק וחשד לתקיפה מינית.

במרץ 1984, אחמד כוזלי, שנעצר בגין מעורבות ברצח כץ, הציע לחוקריו למסור מידע אודות רצח דפנה כרמון תמורת הפיכתו לעד מדינה. המידע שמסר הוביל למעצרם של שלושת החשודים הנוספים: האחים כמאל ומוחמד סביחי ובן דודם עטאף סביחי. הארבעה הודו במשטרה בחשדו שיוחסו להם.

( צילום: מתוך ארכיון ידיעות )

במשך שנים טענו המורשעים שהם חפים מפשע. הם ביקשו משפט חוזר, ובפרשת רצח הנער כץ אף נענו - אך הורשעו בשנית בשנת 2000. שופטי העליון לא שללו שננקטו אמצעי חקירה פסולים, אך קבעו: הוכח שוב שמדובר ברצח על רקע לאומני. אחרי ההרשעה בפרשה אמר מוחמד סביחי: "אתם שופטים אותנו על משהו שלא עשינו. אלוהים ישלם לכם".