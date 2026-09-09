בערב ראש השנה תשפ"ז אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-10,305,000 בני אדם. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו בצהריים (רביעי).

עולים חדשים שהגיעו לישראל מניו יורק ( צילום: סיון שחור )

מהנתונים עולה כי כ-7,828,000 תושבים הם יהודים או אחרים (נוצרים לא-ערבים, בני דתות אחרות ואנשים ללא סיווג דת במרשם האוכלוסין). מדובר ב-78.3% מהאוכלוסיה. כ-2,173,000 תושבים הם ערבים (21.7% מהאוכלוסייה). בנוסף מתגוררים בישראל כ-304 אלף זרים, הנחשבים גם הם בספירה. כלומר - לראשונה ישנם יותר מ-10 מיליון בעלי אזרחות ישראלים.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי מראש השנה שעבר גדלה אוכלוסיית הישראלים בכ-124 אלף נפש, גידול של 1.2%. במהלך השנה שחלפה נולדו בישראל כ-182 אלף תינוקות, ונפטרו כ-50 אלף איש.

בנוסף נמצא כי מאזן ההגירה הבין-לאומי היה שלילי, ונגרעו מאוכלוסיית הישראלים כ-8,000 בני אדם. מפירוט מאזן ההגירה בשנת תשפ"ו עולה כי בשנה האחרונה הגיעו לארץ כ-24 אלף עולים חדשים, ו-4,000 במסגרת איחוד משפחות. כמו כן, חזרו לארץ כ-21 אלף ישראלים שהיגרו בעבר לחו"ל, ויצאו ממנה כ-57 אלף ישראלים שהיגרו לחו"ל השנה.

עם זאת, בהתייחסות לשנה לועזית, מהנתונים עולה כי ב-2025 יצאו מישראל 69,500 ישראלים שהיגרו לחו"ל, לעומת 82,800 בשנת 2024. ירידה נרשמה גם במספר החוזרים. בשנה שעברה חזרו לארץ 18,800 ישראלים מחו"ל, לעומת 24,200 בשנת 2024. כאמור, הלמ"ס פרסם נתונים הן על השנה העברית תשפ"ו והן על השנה הלועזית 2025.

ואיך היהודים מגדירים את עצמם? 39.6% אומרים שהם אינם דתיים - חילונים, 21.8% מסורתיים או לא כל כך דתיים, 14% מסורתיים-דתיים, 12.4% דתיים ו-11.5% חרדים.

כמו כן, מהנתונים עולה כי 75.2% מהאוכלוסייה גרו אשתקד בתחומי העיריות. 13.7% גרו בתחומי המועצות המקומיות, 10.4% גרו במועצות האזוריות ו-0.8% ביישובים ללא מעמד מוניציפלי.

תוחלת החיים - ושביעות הרצון מהם

תוחלת החיים של גבר בישראל היא 81.4 שנים ושל אישה 85.9 שנים. בהשוואה בין-לאומית לשנת 2024, תוחלת החיים של גברים בישראל גבוהה מהממוצע במדינות ה-OECD, שבהן היא עומדת על 78.7. ישראל מדורגת במקום 7, ותוחלת החיים של הגברים בה זהה לזו של הגברים באוסטרליה, באיסלנד וביפן. תוחלת החיים הגבוהה ביותר לגברים הייתה בשווייץ (82.4 שנים), והנמוכה ביותר - בלטביה (71.4 שנים).

תוחלת החיים של הנשים בישראל גבוהה גם היא מהממוצע ב-OECD (83.8 שנים). ישראל מדורגת במקום 8, ותוחלת החיים של הנשים בה דומה לזו של הנשים בלוקסמבורג ובשבדיה. תוחלת החיים הגבוהה ביותר לנשים הייתה ביפן (87.1 שנים), והנמוכה ביותר במקסיקו (78.9 שנים).

ומה רמת ההשכלה של הישראלים? מהנתונים עולה כי 0.9% מהישראלים בני 25 עד 66 מחזיקים תואר אקדמי שלישי, 12.6% תואר שני ו-21.9% תואר ראשון. בנוסף 7.6% הם בעלי תעודה על-תיכונית לא-אקדמית, 14.2% סיימו בית ספר תיכון עם תעודת בגרות ולא המשיכו להשכה על-תיכונית, 4.5% סיימו בית ספר תיכון (12 שנות לימוד) אך לא ידוע אם יש להם תעודת בגרות, 22% הם בעלי תעודת סיום בית ספר תיכון ללא בגרות, 12.8% בעלי תעודת סיום חטיבת ביניים או בית ספר יסודי - ול-0.9% מהישראלים יש השכלה נמוכה מסיום בית ספר יסודי.

בלמ"ס גם בדקו את שביעות הרצון מהחיים ומהמצב הכלכלי והערכתם בעתיד. מהנתונים עולה כי 92.2% מרוצים מחייהם (92.6% מהיהודים ו-90.6% מהערבים). 70.2% מרוצים ממצבם הכלכלי (71.6% מהיהודים ו-64.6% מהערבים), 29.4% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, 53.8% מעריכים שמצבם הכלכלי יהיה טוב יותר בשנים הקרובות, 29.2% מעריכים שמצבם הכלכלי לא ישתנה בשנים הקרובות ו-9.9% מעריכים שמצבם הכלכלי יהיה טוב פחות בשנים הקרובות.

בנוגע לשביעות רצון מהדירה ומאזור המגורים, מהנתונים עולה כי 89.2% מרוצים מהדירה שבה הם גרים, 85% מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם, 58.8% מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם - ורק 39.3% מרוצים מהתחבורה הציבורית באזור מגוריהם.

בנוסף נבדקו הנתונים לגבי תחושת עוני וויתורים בגלל קשיים כלכליים. 5.7% הרגישו עניים בשנה האחרונה (3.9% מהיהודים ו-12.8% מהערבים), 23.4% (כ-1.5 מיליון איש) מתקשים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית, 4.8% אינם מצליחים כלל לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית, 6.8% ויתרו על אוכל בשנה האחרונה בגלל קשיים כלכליים (11.0% מהערבים ו-9.5% מהחרדים), 4.8% ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים (10.1% מהערבים), 10.1% מהזקוקים לטיפול רפואי ויתרו עליו, 6.7% מהזקוקים לתרופות במרשם רופא ויתרו עליהן ו-24% מהזקוקים לטיפול שיניים ויתרו עליו.