שלושה בכירים איראנים לשעבר חשפו בתחקיר של ה"ניו יורק טיימס" כי דוח סודי של החקירה המשותפת לחיזבאללה ולאיראן קבע כי רון ארד מת בשנת 1988 בנבי שית, הכפר הלבנוני שבו הוחזק. הדוח הסודי, שפרטיו מעולם לא פורסמו, העלה כי ארד גם נקבר, ככל הנראה בכפר או בסביבותיו. איראן, לפי התחקיר, עשתה כל שביכולתה כדי למסור את הדוח הסודי לגרמניה באופן שיביע את המאמצים שהיא וחיזבאללה עשו בנושא - כולל מאמץ מצד הנשיא דאז האשמי רפסנג'אני, ששלח את אחד מילדיו שימסור בעצמו את הממצאים לביון הגרמני. בישראל לא התרשמו וסברו שעצם שליחתו של מפקד בכיר ממשמרות המהפכה לסייע בחיפושים מצביעה על מעורבות איראנית בהיעלמות.