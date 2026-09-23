רימון רסס צה"לי התפוצץ הלילה (בין שלישי לרביעי) בכפר שמריהו, והמשטרה פתחה בחקירה לנסיבות האירוע. דיווח על שמיעת פיצוץ התקבל במוקד וחבלנים הגיעו למקום ואספו ממצאים. הרקע לאירוע הוא פלילי.

רימון רסס צה"לי התפוצץ הלילה (בין שלישי לרביעי) בכפר שמריהו, והמשטרה פתחה בחקירה לנסיבות האירוע. דיווח על שמיעת פיצוץ התקבל במוקד וחבלנים הגיעו למקום ואספו ממצאים. הרקע לאירוע הוא פלילי.

רימון רסס צה"לי התפוצץ הלילה (בין שלישי לרביעי) בכפר שמריהו, והמשטרה פתחה בחקירה לנסיבות האירוע. דיווח על שמיעת פיצוץ התקבל במוקד וחבלנים הגיעו למקום ואספו ממצאים. הרקע לאירוע הוא פלילי.

זו הפעם השנייה תוך שבוע שבו נזרק רימון באותו הרחוב, בו גרים כמה אנשי עסקים. בפעם הקודמת, היה מדובר ברימון הלם צה"לי - שלא התפוצץ. על פי גורמים המקורבים לחקירה, שנמצאת בידי ימ"ר תל אביב, במשטרה טרם יודעים מי היעד.

זו הפעם השנייה תוך שבוע שבו נזרק רימון באותו הרחוב, בו גרים כמה אנשי עסקים. בפעם הקודמת, היה מדובר ברימון הלם צה"לי - שלא התפוצץ. על פי גורמים המקורבים לחקירה, שנמצאת בידי ימ"ר תל אביב, במשטרה טרם יודעים מי היעד.

זו הפעם השנייה תוך שבוע שבו נזרק רימון באותו הרחוב, בו גרים כמה אנשי עסקים. בפעם הקודמת, היה מדובר ברימון הלם צה"לי - שלא התפוצץ. על פי גורמים המקורבים לחקירה, שנמצאת בידי ימ"ר תל אביב, במשטרה טרם יודעים מי היעד.