רימון רסס צה"לי התפוצץ הלילה (בין שלישי לרביעי) בכפר שמריהו, והמשטרה פתחה בחקירה לנסיבות האירוע. דיווח על שמיעת פיצוץ התקבל במוקד וחבלנים הגיעו למקום ואספו ממצאים. הרקע לאירוע הוא פלילי.
זו הפעם השנייה תוך שבוע שבו נזרק רימון באותו הרחוב, בו גרים כמה אנשי עסקים. בפעם הקודמת, היה מדובר ברימון הלם צה"לי - שלא התפוצץ. על פי גורמים המקורבים לחקירה, שנמצאת בידי ימ"ר תל אביב, במשטרה טרם יודעים מי היעד.
בתוך כך, המשטרה עצרה אתמול צעיר בן 24 מכפר סולם שבעמק יזרעאל בחשד להחזקת רימון צה"לי גנוב בעיר עפולה. ביום שישי האחרון זוהה אדם חשוד מסתובב בחצר האחורית של בניין מגורים בשכונת עפולה עילית ובסמוך למקום אותר רימון רסס צה"לי גנוב שהוסלק, לצד ממצאים נוספים הקושרים את החשוד לפריט האמל"ח. בית משפט השלום בנצרת האריך את מעצרו עד 23 בספטמבר.
במקרה נוסף, אתמול בשעות הבוקר המוקדמות הושלך רימון לעבר בית באור עקיבא. לא היו נפגעים באירוע אך נגרם נזק לרכבים. המשטרה פתחה בחקירה, לפי החשד הרקע פלילי. נסיבות המקרה נבדקות.