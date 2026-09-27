משטרת גלוסטרשייר שבבריטניה עצרה הבוקר (יום ראשון) כמה בני אדם בחשד לעבירות על חוק חומרי הנפץ, לאחר שתוגברו אמצעי האבטחה בבסיס חיל האוויר פיירפורד, המשמש את חיל האוויר של ארצות הברית.

משטרת גלוסטרשייר שבבריטניה עצרה הבוקר (יום ראשון) כמה בני אדם בחשד לעבירות על חוק חומרי הנפץ, לאחר שתוגברו אמצעי האבטחה בבסיס חיל האוויר פיירפורד, המשמש את חיל האוויר של ארצות הברית.

משטרת גלוסטרשייר שבבריטניה עצרה הבוקר (יום ראשון) כמה בני אדם בחשד לעבירות על חוק חומרי הנפץ, לאחר שתוגברו אמצעי האבטחה בבסיס חיל האוויר פיירפורד, המשמש את חיל האוויר של ארצות הברית.

רשת "סקיי ניוז" ציטטה את משטרת גלוסטרשייר שמסרה כי צוות מומחים לסילוק פצצות של הצבא הבריטי בודק כעת כמה כלי רכב באזור, וכי התושבים המקומיים פונו.

רשת "סקיי ניוז" ציטטה את משטרת גלוסטרשייר שמסרה כי צוות מומחים לסילוק פצצות של הצבא הבריטי בודק כעת כמה כלי רכב באזור, וכי התושבים המקומיים פונו.

רשת "סקיי ניוז" ציטטה את משטרת גלוסטרשייר שמסרה כי צוות מומחים לסילוק פצצות של הצבא הבריטי בודק כעת כמה כלי רכב באזור, וכי התושבים המקומיים פונו.

בסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד הוא משכנם של מפקדת כנף הסיוע הקרבי ה-501 וטייסת בסיס חיל האוויר ה-420 של ארצות הברית. לפי אתר האינטרנט של היחידה, הבסיס משמש כ"אתר הפעילות הקדמי המועדף למפציצים באירופה עבור פיקוד התקיפה הגלובלית של חיל האוויר האמריקני".

בסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד הוא משכנם של מפקדת כנף הסיוע הקרבי ה-501 וטייסת בסיס חיל האוויר ה-420 של ארצות הברית. לפי אתר האינטרנט של היחידה, הבסיס משמש כ"אתר הפעילות הקדמי המועדף למפציצים באירופה עבור פיקוד התקיפה הגלובלית של חיל האוויר האמריקני".

בסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד הוא משכנם של מפקדת כנף הסיוע הקרבי ה-501 וטייסת בסיס חיל האוויר ה-420 של ארצות הברית. לפי אתר האינטרנט של היחידה, הבסיס משמש כ"אתר הפעילות הקדמי המועדף למפציצים באירופה עבור פיקוד התקיפה הגלובלית של חיל האוויר האמריקני".

כי בסיס פיירפורד יהיה על הכוונת אם מפציצי ארה"ב ימשיכו לטוס ממנו לתקיפות באיראן. אמצעי האבטחה בבסיס תוגברו משמעותית בימים האחרונים, עם מחסומי דרכים ושוטרים חמושים שמונעים גישה אליו, ורכבי חירום החונים בקרבת מקום.

כי בסיס פיירפורד יהיה על הכוונת אם מפציצי ארה"ב ימשיכו לטוס ממנו לתקיפות באיראן. אמצעי האבטחה בבסיס תוגברו משמעותית בימים האחרונים, עם מחסומי דרכים ושוטרים חמושים שמונעים גישה אליו, ורכבי חירום החונים בקרבת מקום.