פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד תושב היישוב שגב שלום (19) שבנגב, דיף אללה אבו רגילה, בגין עבירות ביטחוניות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם חמאס. המשטרה ושב"כ עצרו את אבו רגילה לפני כחודש, אחרי שלפי החשד שיתף ברשתות החברתיות תכנים רבים וקיצוניים המזוהים עם חמאס, שכללו דברי הסתה, שבח ותמיכה במעשי אלימות וטרור וכן גילויי הזדהות עם ארגון הטרור. לפי האישום, הוא פרסם תמונות וסרטונים של פעילי טרור, תיעודים מ-7 באוקטובר, דברי שבח למחבלים ולבכירי חמאס, וכן קריאות מפורשות לביצוע מעשי אלימות וטרור.