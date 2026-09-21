. כך דיווח הלילה (בין ראשון לשני) "וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים אמריקנים רשמיים. על פי הדיווח, ההחלטה עשויה להתפרסם כבר השבוע במקביל לכינוס העצרת הכללית של האו"ם, והיא תאסור על ביצוע מרבית העסקאות עם המוסד בדולרים לאחר תקופת חסד של כמה חודשים - צעד שעלול לנתק אותו לחלוטין ממערכת הפיננסים העולמית.

. כך דיווח הלילה (בין ראשון לשני) "וול סטריט ג'ורנל", מפי גורמים אמריקנים רשמיים. על פי הדיווח, ההחלטה עשויה להתפרסם כבר השבוע במקביל לכינוס העצרת הכללית של האו"ם, והיא תאסור על ביצוע מרבית העסקאות עם המוסד בדולרים לאחר תקופת חסד של כמה חודשים - צעד שעלול לנתק אותו לחלוטין ממערכת הפיננסים העולמית.

בינתיים, בעוד הנשיא טראמפ לא צפוי להיפגש עם נתניהו בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק השבוע, הוא ייפגש הערב עם ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני - שמרבה להתבטא נגד נתניהו והמלחמה שמנהלת ישראל.

בינתיים, בעוד הנשיא טראמפ לא צפוי להיפגש עם נתניהו בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק השבוע, הוא ייפגש הערב עם ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני - שמרבה להתבטא נגד נתניהו והמלחמה שמנהלת ישראל.

בינתיים, בעוד הנשיא טראמפ לא צפוי להיפגש עם נתניהו בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק השבוע, הוא ייפגש הערב עם ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני - שמרבה להתבטא נגד נתניהו והמלחמה שמנהלת ישראל.

ממשל טראמפ מכין כעת סנקציות שצפויות להיות הרבה יותר "ניתנות לענישה", אמרו הגורמים ששוחחו עם העיתון. הסנקציות יחולו על מגוון עסקאות עם בית הדין הפלילי הבינלאומי ולא על פקידים בודדים. לפי המסמכים שנצפו ע"י ה"ג'ורנל", יוחרגו עסקאות הקשורות לשירותי תקשורת.

ממשל טראמפ מכין כעת סנקציות שצפויות להיות הרבה יותר "ניתנות לענישה", אמרו הגורמים ששוחחו עם העיתון. הסנקציות יחולו על מגוון עסקאות עם בית הדין הפלילי הבינלאומי ולא על פקידים בודדים. לפי המסמכים שנצפו ע"י ה"ג'ורנל", יוחרגו עסקאות הקשורות לשירותי תקשורת.

ממשל טראמפ מכין כעת סנקציות שצפויות להיות הרבה יותר "ניתנות לענישה", אמרו הגורמים ששוחחו עם העיתון. הסנקציות יחולו על מגוון עסקאות עם בית הדין הפלילי הבינלאומי ולא על פקידים בודדים. לפי המסמכים שנצפו ע"י ה"ג'ורנל", יוחרגו עסקאות הקשורות לשירותי תקשורת.