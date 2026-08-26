טבח משפחתי מחריד במונטנה שבארה"ב: אלן סמית', בן 44, רצח שמונה מבני משפחתו, בהם ארבעה ילדים, בזמן שהתכנסו לארוחת הערב המשפחתית השבועית שלהם בבית בפרבר שמחוץ לעיר בילינגס. לפי בני המשפחה, סמית' חזר לבית הוריו שבועות ספורים לאחר שביקשו ממנו לעזוב, פתח באש, הצית את המבנה ולאחר מכן ניסה להימלט. בהמשך ירה בעצמו ומת מפצעיו.

הנרצחים הם הוריו של סמית' (דיינה וברב), סבתו אוולין, אחותו הצעירה מייגן גקייר וארבעת ילדיה. הקורבנות השתייכו לארבעה דורות של המשפחה המורחבת - מסבתא רבתא בשנות ה-90 לחייה, שהשתמשה בכיסא גלגלים, ועד ילדה בת 7.

גלריה אחותו של הרוצח וארבעת הילדים שנרצחו. הבעל לא היה בבית, ושרד ( Photo by: Courtesy )

הבית לאחר שהוצת על ידי הרוצח. בהמשך הוא שם קץ לחייו ( Photo by: Isabel Spartz/MTN News )

בראד איירלנד, שגרושתו מייגן ושניים מילדיו נרצחו בטבח, סיפר כי הוריו של סמית' אילצו אותו לעזוב את הבית כמה שבועות קודם לכן, לאחר שהתגורר איתם במשך שנים. הוא חזר במפתיע ביום ראשון בערב בזמן שהמשפחה קיימה את המפגש השבועי שלה. בין הקורבנות היו כאמור גרושתו של איירלנד, מייגן גקייר, ושני ילדיהם - אוון איירלנד בן ה-13 וקלואי איירלנד בת ה-7. עוד נרצחו שני ילדיו של בעלה הנוכחי של מייגן מנישואים קודמים: לנדון גקייר בן ה-15 ושרלוט גקייר בת ה-12.

לפי ג'ניפר מרסר, שכנה וחברת המשפחה, שרלוט בת ה-12 הצליחה להתקשר למשטרה בזמן הירי וניסתה להציל את בני משפחתה. "הדבר היחיד שאנחנו יודעים הוא ששרלוט הייתה גיבורה", אמרה. "שרלוט התקשרה ל-911 והיא ניסתה להציל את המשפחה שלה. זה משהו שהמשפחה רוצה שאנשים יידעו". מרסר תיארה את המשפחה כ"מאוד אוהבת ומלוכדת", ואמרה כי הילדים הסתדרו היטב וכי ההורים שמרו על יחסים טובים גם לאחר שהתגרשו. "אני מרגישה שכל הקהילה שלנו הרוסה, אפילו אנשים שמעולם לא הכירו אף אחד מהם", אמרה.

משפחת סמית' הגיעה במקור מאזור סיאטל. לפי איירלנד, לאחר שהוא ומייגן התגרשו לפני כשש שנים היא עברה עם ילדיהם למונטנה, שם הכירה את אדם גקייר, שהפך לבעלה השני. בזמן הטבח אדם היה בעבודה ולא שהה בבית. הוריה של מייגן, דיינה וברב, עברו בהמשך גם הם לבילינגס ורכשו בית סמוך לביתה. אוולין סמית', אמו הקשישה של האב דיינה, התגוררה בדיור מוגן בקרבת מקום.

זירת הטבח במונטנה ( Photo by: Isabel Spartz/MTN News )

שרלוט גקייר. "התקשרה למשטרה וניסתה להציל את המשפחה" ( Photo by: Courtesy )

הבית לאחר שהאש כובתה ( AP )

אדם גקייר, בעלה של מייגן, סיפר כי בזמן הירי היה בעבודה בשדה התעופה בבילינגס. לדבריו, הוא שמע בקשר דיווח על אירוע ירי פעיל, ניסה להתקשר בזה אחר זה לבני משפחתו - וכשלא הצליח להשיג אותם מיהר לבית משפחת סמית'. כשהגיע למקום הבית כבר בער, ורק כשעתיים לאחר מכן נודע לו כי אשתו והילדים נהרגו. עוד סיפר כי ילדיו כלל לא היו אמורים להיות בבית באותו ערב, משום שהארוחה המשפחתית התקיימה בדרך כלל בימי שישי. לדבריו, הוא מאמין שסמית' לא ציפה שהם יהיו שם. "אפילו המילה 'מפלצת' לא מספיקה כדי לתאר את מה שהוא עשה", אמר על גיסו.

סמית' ירה למוות כאמור בסבתו, בהוריו, באחותו הצעירה ובארבעת הילדים, ולאחר מכן הצית את הבית. הוא ניסה להימלט מהמקום לפני שנתקל בכוחות אכיפת החוק. המשטרה מסרה כי השוטרים שהוזעקו לבית שמעו יריות מכיוון החלק האחורי שלו, וזמן קצר לאחר מכן המבנה כולו נבלע בלהבות.

דיוויד הילר, שמתגורר שלושה בתים מזירת הטבח, סיפר כי מעט אחרי השעה 18:00 (שעון מקומי) שמע רעשים שחשב בתחילה שהם זיקוקים. הוא לא ייחס להם חשיבות עד ששכן התקשר והזהיר אותו שמתרחש ירי ברחוב. כשיצא מביתו ראה שוטרים בציוד טקטי תופסים מחסה מאחורי כלי רכב, חלקם חמושים ברובים ארוכים, בעוד עשן שחור סמיך מיתמר מהבית.

זירת הטבח. אירוע הרצח ההמוני הקטלני ביותר בארה"ב מאז אפריל ( AP )

( AP )

השריפה החריבה את הבית כמעט עד היסוד, והמשטרה מסרה כי החשש ליציבות המבנה מקשה על עבודת החוקרים בזירה. הכבאים נאבקו בלהבות עד סמוך לשעה 1:00 בלילה. השכונה שבה נמצא הבית נמצאת מחוץ לגבולות המוניציפליים של בילינגס, ולכן לא הייתה מחויבת בהתקנת ברזי כיבוי. פעולות הכיבוי התעכבו גם עד שהזירה אובטחה, ובינתיים האש התפשטה במהירות.

איירלנד טען כי לפני הטבח היו סימנים מדאיגים סביב סמית'. "היו הרבה נורות אדומות והרבה אנשים דיברו. אף אחד לא הקשיב", אמר. לדבריו, סמית' היה "מתבודד" שבילה את רוב ימיו בחדרו מול המחשב. "אף אחד לא ידע מה הוא עושה שם 24 שעות ביממה", אמר. סמית' למד בעבר באוניברסיטת Eastern Washington, אך התקשה, לפי איירלנד, למצוא עבודה או להתמיד בה. סמית' מעולם לא נעצר בעבר או הועמד לדין, ואיירלנד אמר כי למיטב ידיעתו סמית' גם לא נהג בעבר באלימות פיזית, אף שלדבריו היה מסוגל להתנהגות פוגענית מילולית.