משטרת ניו יורק מסרה כי יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לכינוס העצרת הכללית של האו"ם. המחאות הונהגו על ידי ארגונים פרו פלסטיניים והקבוצה היהודית האנטי-ציונית "קול יהודי לשלום" (JVP), כשבין העצורים נמנים המועמדת הדמוקרטית לקונגרס דריאליזה אווילה שבלייה והשחקניות סוזן סרנדון, סינתיה ניקסון והאנה איינבינדר. מנכ"לית קול יהודי לשלום, סטפני פוקס, הצהירה כי "אנחנו כאן לא רק כדי להתנגד לנתניהו אלא כדי לומר עצרו את חימוש ישראל ואת רצח העם, אנו דורשים לשים קץ לחסינות ולשותפות לעבירה ממש כאן". ההפגנות נערכו בגיבוי של ראש העיר זוהראן ממדאני.