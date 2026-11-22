בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, קרא הלילה (בין שבת לראשון) לבטל את מעמד השפה הערבית בישראל. בפוסט ברשת X הוא כתב: "הגיע הזמן לבטל את הכיתוב בערבית בכל השלטים והמסמכים הרשמיים בארץ. ישראל לא מדינה דו-לאומית. ערבית היא שפה רשמית ויחידה ב-22 מדינות, עברית שפה רשמית רק במדינה אחת. אין שום סיבה שערבית תקבל פה מעמד רשמי. אם 'ערביי ישראל' מספיק 'ישראלים' בשביל קצבאות ילדים וביטוח לאומי, הם יכולים להיות מספיק ישראלים בשביל לקרוא עברית בסיסית".
הדברים מגיעים ברקע קמפיין מקיף המתנהל מאז מערכת הבחירות על ידי חברי הקואליציה בראשות בנימין נתניהו, תומכיהם וערוצי התקשורת המזוהים איתם נגד החברה הערבית בישראל, כשרות ההצבעה שלה בקלפי והאפשרות שנבחריה ייקחו חלק בממשלה הבאה.
בתגובה לפוסט של יאיר נתניהו כתב יו"ר סיעת הרשימה המשותפת, ח"כ אחמד טיבי: "הערבית היא שפת אם, הגזענות שלך היא כנראה שפת אב. השפה הערבית תישאר ואבא שלך ייעלם מחיינו הפוליטיים בקרוב".
עד חקיקת חוק הלאום בעשור שעבר נחשבה הערבית לשפה רשמית שנייה לצד העברית, ומאז היא מוגדרת בו כשפה בעלת "מעמד מיוחד". סעיף 4 מציין שאין בהוראות הללו כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לערבית לפני חקיקת החוק.