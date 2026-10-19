נערה בת 16 הותקפה אתמול באכזריות על ידי קבוצת נערות אחרות באוטובוס בבית שמש - לאחר שהניחה את התיק שלה על כיסא ריק שהיה באוטובוס. בעקבות התקיפה הנערה נפצעה בראשה ודיממה. טופז, אמה של הנערה שהותקפה, סיפרה ל-ynet, כי הנערות רצו לשבת על הכיסא שבו הונח התיק ותקפו את בתה. לדבריה: "התיק של הבת שלי היה על המושב לידה. זה עוד לא הספיק להפריע להן - הבת שלי בדיוק באה להזיז את התיק, והגברת שתקפה אותה התחילה לדבר אליה לא יפה". לאחר מכן נערות נוספות הצטרפו לתקיפה ולדברי האם: "מה שנעשה לבת שלי באוטובוס זה לינץ', לא פחות מזה".