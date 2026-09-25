67 שנים אחרי שרות הנדלר היהודייה הציגה לעולם את ברבי, מאטל מוציאה לראשונה בובת ברבי רשמית שמוקדשת לחנוכה. החנוכייה שעל הסוודר שלה אפילו מאירה בלחיצת כפתור. אבל מאז שהתצלומים הופצו ברשת, השיחה עוסקת פחות בנרות ויותר באף: יש מי שטוענים שהוא בולט יותר מזה של בובות ברבי אחרות, ומי ששואלים למה אף כזה מעורר התנגדות מלכתחילה.

גלריה בובת ברבי לחנוכה ( צילום: מתוך אתר טארגט )

"ברבי חנוכה" היא אחת משלוש בובות בסדרת הסוודרים החגיגיים של מאטל, שזכתה לכינוי "הסוודרים המכוערים". אבל לא מדובר בביקורת על המלתחה של הבובה אלא רפרנס למנהג בארה"ב, שבו נוהגים להגיע למסיבות סוף השנה ב"סוודר מכוער", סריג צבעוני ומוגזם שלובשים בכוונה בשביל הצחוק. שתי חברותיה לסדרה לובשות סוודרים של חג המולד - היא קיבלה סוודר כחול עם חנוכייה, סביבונים, פתיתי שלג ומגיני דוד, מכנסיים משובצים ומגפיים זעירים. בטארגט מחירה 27.49 דולר, כ-84 שקלים לפי השער היציג של היום.

לברבי החדשה שיער חום גלי, גוון עור זית וחיוך קטן בפה סגור. חלק מאספני הבובות סבורים שגם תווי הפנים שלה שונים מאלה של הברביות האחרות בסדרה. "נראה שיש לאף בליטה גדולה יותר, אולי כדי לחקות תווי פנים יהודיים", כתב גולש ברדיט. אחר כתב שהיא "נראית שונה" ושהאף שלה בולט יותר. הדיון הגיע גם לתבנית שבה עוצבו הפנים, אך מאטל לא הסבירה אם השתמשה בתבנית חדשה או שינתה תבנית קיימת.

"ילדות יהודיות לא צריכות להתבייש"

השאלה אינה רק עניין של טעם בבובות. דימוי של "אף יהודי" מוגזם שימש במשך שנים בקריקטורות אנטישמיות, לרבות בתעמולה הנאצית. כמה קונים יהודים בניו יורק אמרו שהם אוהבים את הרעיון של ברבי שחוגגת חנוכה, אבל קשה להם להתעלם מכך שהאף שלה נראה להם שונה. במאטל סירבו להגיב לטענות.

ויש גם מי שמוכנים לסלוח על האף, אבל לא על הבגדים. אספנית אחת התלוננה שהברבי היהודייה קיבלה לבוש שנראה לה "זול ומודפס", והוסיפה: "הגיע לה יותר מזה". גולשים אחרים התאכזבו מכך שהדוגמה על הסוודר נראית מודפסת על הבד, ולא סרוגה בחוטים צבעוניים. מנגד, אחת הגולשות שראתה תמונה מוקדמת של הבובה כתבה: "אני בוכה כבר כמה דקות כי סוף סוף יש ברבי עם האף המעוקל שלי". אחרת הודיעה שכנראה תקנה אותה דווקא משום שכמעט אין בובות עם אף כזה. דפנה מיכלסון ג'נט, מנהלת קרן למאבק באנטישמיות, הודתה שגם בעיניה האף נראה גדול יותר, אך "לבובה יש פנים יפות ואין בהן דבר שילדות יהודיות צריכות להתבייש בו".

"נראית שונה" ( צילום: מתוך אתר טארגט )

הגולשים תהו על הבליטה באף ( צילום: מתוך אתר טארגט )

כל זה קורה כשברבי עדיין מותג ענק, אבל עסקי הבובות שלה נחלשו. לפי הדוחות האחרונים של מאטל, היקף מכירות מוצרי ברבי בעולם עמד ברבעון השני על 169 מיליון דולר, ירידה של 16% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. בשנים האחרונות מאטל הרחיבה במכוון את מגוון הבובות שלה. היא פיתחה ברבי עיוורת בשיתוף הקרן האמריקנית לעיוורים, עד לפרטים כמו כתב ברייל על האריזה, והשנה הציגה בובה על הרצף האוטיסטי שעוצבה עם ארגון של פעילים אוטיסטים. גם ברבי לכבוד חג הדיוואלי ההודי עוצבה בשיתוף מעצבת האופנה אניטה דונגרה.

ברבי חנוכה היא סגירת מעגל קטנה בחברה שבראשה עומד כיום המנכ"ל והיו"ר הישראלי ינון קרייז. כבר ב-2010 ביקשה גולשת יהודייה בפורום האספנים של מאטל בובת חנוכה עם שמלה בכחול וכסף, חנוכייה זעירה וסביבונים. אחד המשתתפים בדיון העריך אז שבובה כזאת תעורר מחלוקת. שש־עשרה שנים אחר כך היא הגיעה, אם כי את שמלת הערב החליפו בסוודר למסיבה. מאטל כבר יצרה בעבר בובות ברבי בדמות נשים יהודיות, בהן המתעמלת אלי רייזמן, אבל זו הפעם הראשונה שהיא מוציאה ברבי שמוקדשת לחנוכה.