מדובר צה"ל נמסר כי מדובר ב"דוגמה נוספת לשימוש השיטתי של ארגוני הטרור בילדים לצורכי טרור". לפי צה"ל, הדבר נעשה "תוך הפרה של הדין הבין-לאומי ולצורך קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ונגד אזרחי ישראל".