צה"ל פרסם היום (ראשון) תיעוד שבו נראה ילד מעביר אמצעי לחימה לתוך בית אזרחי במרחב מחנות המרכז שברצועת עזה. לפי דובר צה"ל, הכוחות שפעלו באזור זיהו מחבל שמשתמש בילד לצורך העברת אמצעי הלחימה.
לדברי צה"ל, המחבל ניצל את הילד והשתמש בו כמגן אנושי, במטרה למנוע מהכוחות לתקוף ולסכל את העברת אמצעי הלחימה.
מדובר צה"ל נמסר כי מדובר ב"דוגמה נוספת לשימוש השיטתי של ארגוני הטרור בילדים לצורכי טרור". לפי צה"ל, הדבר נעשה "תוך הפרה של הדין הבין-לאומי ולצורך קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ונגד אזרחי ישראל".
עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום נפרסו במרחב בהתאם להסכם, וכי הם "ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".