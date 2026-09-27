צה"ל פרסם היום (ראשון) תיעוד שבו נראה ילד מעביר אמצעי לחימה לתוך בית אזרחי במרחב מחנות המרכז שברצועת עזה. לפי דובר צה"ל, הכוחות שפעלו באזור זיהו מחבל שמשתמש בילד לצורך העברת אמצעי הלחימה.
תיעוד של ילד מעביר אמצעי לחימה בעזה
(צילום: דובר צה"ל )

מחנות המרכז בעזה חושף כיצד ארגוני הטרור משתמשים בילדים כמגנים להעברת אמצעי לחימהמחנות המרכז בעזה חושף כיצד ארגוני הטרור משתמשים בילדים כמגנים להעברת אמצעי לחימה
תיעוד של המחבל נעזר בילד כדי להעביר אמצעי לחימה
(צילום: דובר צה"ל )
לדברי צה"ל, המחבל ניצל את הילד והשתמש בו כמגן אנושי, במטרה למנוע מהכוחות לתקוף ולסכל את העברת אמצעי הלחימה.
מדובר צה"ל נמסר כי מדובר ב"דוגמה נוספת לשימוש השיטתי של ארגוני הטרור בילדים לצורכי טרור". לפי צה"ל, הדבר נעשה "תוך הפרה של הדין הבין-לאומי ולצורך קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ונגד אזרחי ישראל".
עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום נפרסו במרחב בהתאם להסכם, וכי הם "ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".