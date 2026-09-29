במתקן כליאה במדינת טנסי שבארצות הברית נשלמות בשעות אלה ההכנות לקראת מימוש עונש המוות של קריסטה פייק, שצפויה להפוך ב-3:00 בלילה (שעון ישראל) שבין רביעי לחמישי לאישה הראשונה בטנסי זה 200 שנה שמוצאת להורג. אחרי שנים של עיכובים ודחיות סירב השבוע מושל טנסי ביל לי להעניק לה חנינה, וקבע סופית כי היא תסיים את חייה בעוד כיממה.

גלריה קריסטה פייק (מימין) אחרי מעצרה, וקולין סלמר, שפותתה לפינה מבודדת, עונתה ונרצחה

פייק הייתה בת 18 בלבד כשרצחה ב-12 בינואר 1995 את חברתה לספסל הלימודים קולין סלמר. סלמר למדה אז עם פייק ובן זוגה של פייק, תדריל שיפ, בתוכנית להכשרה מקצועית בנוקסוויל, ולפי התביעה פייק חששה שסלמר חושקת בשיפ, ולכן בהתקף של קנאה וזעם פיתתה אותה להגיע לאזור מבודד בקמפוס של אוניברסיטת טנסי – ושם היא ובן הזוג שיפ עינו ורצחו אותה באכזריות. בין השאר פייק חתכה אותה בסכין יפנית והיכתה אותה בגוש אספלט גדול, ובן זוגה חרט על גופה פנטגרם – סמל דמוי כוכב המזוהה עם השטן. הממצאים בזירה עוררו בשעתו דאגה גדולה על רקע "הבהלה השטנית" של שנות ה-80 וה-90 בארה"ב, שבמסגרתה נפוצו שמועות על ארגוני "כת השטן" החוטפים בני אדם, בכללם ילדים, ומבצעים בהם מעשי התעללות פולחניים.

גזר הדין שהוטל על פייק הפך אותה לאחת הנשים הצעירות ביותר אי פעם בארה"ב שנשלחו לאגף הנידונים למוות. לאורך השנים טענו עורכי דינה ותומכיה כי אף שהיא אינה מכחישה את אשמתה, עונש המוות הוא עונש מוגזם בהתחשב בכך שביצעה את הפשע בגיל צעיר מאוד וסבלה ממחלת נפש שלא טופלה – כל זאת אחרי ילדות שבה הייתה קורבן להזנחה ולהתעללות מינית קשה, כולל מעשי אונס שעברה בגיל 11 ו-17.

עורך דינה הנוכחי של פייק, סטיבן פרל, אמר גם כי בשלב הטיעונים לעונש במשפטה לא הציגו סנגוריה למושבעים את המידע הקריטי על עברה, ולא טענו שיש להביא בחשבון את גילה הצעיר. בהמשך היא אובחנה כסובלת מהפרעה דו-קוטבית ומפוסט-טראומה. למשטרה סיפרה כי רק רצתה להתעמת פיזית עם סלמר, אך בהתקף אמוק רצחה אותה לבסוף.

"מחליא אותי שהייתה בי היכולת לבצע פשע כזה". קריסטה פייק אחרי שנגזר דינה ב-1996

בבקשה החנינה של פייק, שהיא בת 50 כיום, טענו עורכי דינה כי מחלת הנפש הלא מטופלת שלה שללה ממנה את היכולת "ללחוץ על הבלמים". "הייתי ילדה בת 18 ומעורערת בנפשי. נדרשו לי שנים רבות רק כדי לקלוט את חומרת המעשה שעשיתי, ועוד יותר מכך כדי להבין כמה חיים הרסתי. לקחתי את חייה של ילדה, אחות וחברה של מישהו. מחליא אותי היום לחשוב שהייתה בי היכולת לבצע פשע כזה", מסרה פייק בהצהרה שנכללה בבקשת החנינה שלה.

עורך הדין פרל הדגיש כי כיום ידוע הרבה יותר על התפתחות המוח בגיל ההתבגרות, וכי עונש המוות שנגזר על פייק הוא חריג ויוצא דופן. הוא ציין גם את העובדה שבן זוגה של פייק, תדריל שיפ, שהיה בן 17 בזמן המעשה, נידון למאסר עולם עם אפשרות לשחרור מוקדם בשל גילו הצעיר.

לפי המרכז לענייני עונש מוות בארה"ב, בעידן המודרני הוצאו להורג בארה"ב 275 בני אדם בגין פשעים שביצעו בגיל 18 עד 20, אך הטלת עונשי מוות על אנשים בקבוצת הגיל הזו הפכו נדירים יותר ויותר. מנכ"לית המרכז, רובין מ' מאהר, אמרה כי אילו קריסטה פייק הייתה עומדת למשפט כיום, היא לא מאמינה שחבר מושבעים שהיה נחשף להתעללות המינית ולהזנחה שחוותה היה גוזר עליה עונש מוות.

בן הזוג תדריל שיפ. בית המשפט הסתפק במאסר עולם

מנגד, משפחתה של הנרצחת סלמר מחכה בכיליון עיניים להוצאה להורג. אמה של המנוחה, מאי מרטינז, דחתה את הטענות שיש לפטור את פייק מהעונש בשל הגיל שבו בוצע הרצח, ואמרה שלעומתה לבתה כלל לא ניתנה ההזדמנות להתבגר. "לא עובר יום ולא עוברת דקה שאני לא חושבת על קולין", אמרה. "החגים הם הקשים מכולם. יום ההולדת של קולין היה בשבוע שעבר. היא הייתה אמורה להיות בת 51".

הוצאות להורג של אסירות הן דבר נדיר בארה"ב: מאז 1976 הוצאו בה להורג 18 נשים בלבד, אחוז בלבד מכלל ההוצאות להורג, והפעם האחרונה שבה אישה הוצאה להורג בטנסי הייתה ב-1820. האישה האחרונה שהוצאה להורג בארה"ב כולה הייתה אמבר מקלאפלין, טרנסג'נדרית שהוצאה להורג במיזורי ב-2023 בגין רצח שביצעה ב-2003.

בניסיון אחרון לעצור את ההוצאה להורג של פייק פנו עורכי דינה לבית המשפט העליון בבקשה למנוע את מימוש העונש בשל הפרעת הדחק הפוסט-טראומטית שלה והחשש שייגרמו לה "סבל נפשי חמור ואימה פסיכולוגית מועצמת" כתוצאה מקשירתה לאלונקה לצורך קבלת זריקת הרעל. פייק ביקשה שאם תוצא להורג, צוות ההוצאה להורג בזריקת רעל יורכב מנשים בלבד, בטענה שנוכחותם של גברים ברגעיה האחרונים עלולה לעורר בה טראומה. גורמים בשירות בתי הסוהר של טנסי מסרו כי ינסו להיענות לחלק מבקשותיה, כולל זו, ולהשתמש בסוהרות לצורך העברתה מבית הכלא בנאשוויל למתקן כליאה שמור סמוך ביממה שלפני ההוצאה להורג.