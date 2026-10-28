בבת ים נספרו 40 קלפיות, שם הליכוד מוביל עם 31.3% מהקולות, אחריו ישר! 17.6% וישראל ביתנו עם 15.6%. בבני ברק נספרו 29 קלפיות, שם זוכה יהדות התורה ל-62.4%, ש"ס ל-24.4%, צבע שחור ל-3.2%, הליכוד ל-3% והציבור החרדי 0.6%. בפתח תקווה נספרו 103 קלפיות, שם הליכוד מוביל 25.9%, ישר 19.7%, ביחד 12.6%, ישראל ביתנו 7.5%, הציונות הדתית 7.2%, עוצמה יהודית 6%, ש"ס 5.6%, הדמוקרטים 4.5%, המילואימניקים 4% ויהדות התורה 3.3%. בנתניה נספרו 136 קלפיות, שבהן הליכוד מוביל עם 36.1% ואחריה ישר עם 14.7%. בחיפה נספרו 234 קלפיות, ובהן ישר מובילה עם 21.6% מהקולות, הליכוד 18.6%, ביחד 12.1%, ישראל ביתנו 10.4%, הדמוקרטים 10%, הרשימה המשותפת 9.2%, יהדות התורה 3.8%, עוצמה יהודית 3.2%.