הדיווח על התאונה התקבל בשעה 21:50 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותם של הגבר והאישה שסבלו מחבלה מערכתית, ופינו לבית החולים העמק את הפצועים.