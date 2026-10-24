גבר ואישה בשנות ה-30 לחייהם נהרגו הערב (שבת) בתאונה קטלנית בין שתי מכוניות בכביש 6678, סמוך לשדה אליהו שבאזור בית שאן. עוד שלושה בני אדם נפצעו בתאונה - צעירה כבת 25 שמצבה בינוני, ושני פצועים נוספים במצב קל.
הדיווח על התאונה התקבל בשעה 21:50 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותם של הגבר והאישה שסבלו מחבלה מערכתית, ופינו לבית החולים העמק את הפצועים.
רופא מתנדב במד"א שמעון דיין, חובש ביחידת האופנועים של מד"א נתנאל שוקרון וחובש מד"א צבי גרינהוט, סיפרו: "ראינו רכב הפוך על הגג ובתוכו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, טיפלנו ב-3 פצועים נוספים במצב בינוני וקל".
המשטרה מסרה כי שוטרי מחוז הצפון, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל, הגיעו למקום, מכווינים את התנועה ופתחו בחקירת הנסיבות.
מתחילת השנה, לפי נתוני הרשות הלאומית בדרכים, נהרגו 360 בני אדם.