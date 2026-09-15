מאות מתושבי היישוב מג'ד אל-כרום שסמוך לכרמיאל הפגינו הערב (שלישי) מול מתחם אוהלים שהוקם בתחום השיפוט שלו וליד היישוב גילון בשטח שבבעלות הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) ומאיים להפר את הסטטוס קוו באזור. המתחם, בלב יער קק"ל, הוחכר לרעיית צאן לשם מניעת שריפות קיץ באזור ושמירה על השטח, אך אוכלס בפועל בצעירים מיהודה ושומרון - ללא נוכחות של בעלי חיים במקום, ובניגוד לסיכום עם החקלאי שהביא אותם וחכר את השטח מקק"ל.

ההפגנה הסוערת של תושבי מג'ד אל-כרום ( צילום: לפי סעיף 27א' חוק זכויות יוצרים )





בכפרים הערביים הסמוכים מאשימים כי בני הנוער היהודים, שהקימו מאהל של כמה אוהלי ומבני קבע במתחם, מבקשים להקים בו מאחז בלתי-חוקי והשתלטו על אזורים נוספים, מחוץ לשטח המרעה שהוקצה להם ובבעלות תושבים מקומיים ממג'ד אל-כרום. במהלך ההפגנה התעמתו המפגינים עם כוחות המשטרה וכמה מהם נעצרו. במקביל, פורקו כלל המבנים והאוהלים שהוצבו בשטח והם הועברו לשטח הרעייה המוסכם.

לפי גורם המעורה בפרטים, האישור לפעילות המרעה ניתן כבר בינואר האחרון במטרה להוריד את גובה העשבייה ולמנוע שריפות בעונת הקיץ. אלא שבפועל, מאז נחתם ההסכם ועד היום, לא הובא עדר צאן לשטח, בטענה למגבלות תחלואה של מחלת הפה והטלפיים ולעיכובים בירוקרטיים.

"ניסיון מכוון לייצר פרובוקציה"

חרף היעדר הצאן, הוקמו במקום אוהלים ששימשו למגורי קבע וכללו תשתיות מחיה, מיטות וכיריים - חלקם בשטחים שאינם שייכים לקק"ל ובסמוך לקו השיפוט של מג'ד אל-כרום, תוך מה שנראה כמו מתוך כוונה לייצר חיכוך עם התושבים השכנים. כל זאת התרחש בשעה שבעל השטח החקלאי שוהה בחופשה בחו"ל - התנהלות שהוגדרה על ידי גורמים בקק"ל כ"בושה וחרפה וניסיון מכוון לייצר פרובוקציה".

גלריה המחאה במג'ד אל-כרום ( צילום: מובדא פרחאת )

( צילום: מובדא פרחאת )

( צילום: מובדא פרחאת )

נקודת הרתיחה נרשמה במהלך ראש השנה, כאשר יושבי המתחם הזמינו למקום כ-15 תלמידי ישיבה מאזור כרמיאל. המהלך יצר חיכוך מיידי עם תושבי האזור והוביל להתערבות משטרתית. סרטונים לאומניים מהמתחם שהעלו תושבים לרשתות חשפו את הזעם נגד "הכיבוש" והצהרות כי הם "לא יראים ממלחמה ובהגנה על עמנו". יו"ר הרשימה המשותפת ד"ר יוסף ג'בארין האשים בתחילת השבוע כי "זוהי תוכנית שמטרתה ליישם את תוכניתו של סמוטריץ' לייהוד הנגב והגליל, והיא התחילה במג'ד אל-כרום. מה שקורה בגדה המערבית הוא בדיוק מה שהועבר כעת למג'ד אל-כרום".

למרות פירוק המתחם, בקק"ל מבהירים כי הצורך המקצועי ברעיית צאן לצמצום סכנת שריפות נותר בעינו, וכי הארגון לא ייסוג מפעילות חוקית עקב לחצים. גורם בארגון אמר ל-ynet כי "האישור למרעה ניתן כחוק, אבל היישום בשטח היה כושל לחלוטין והתעלם מהרגישות המקומית. עם זאת, אין לנו כוונה להתקפל רק בגלל שעושים בלגן - המרעה יתקיים, אך ורק לפי הכללים".

פוסט של השר סמוטריץ' בתגובה להתרחשויות במג'ד אל-כרום ( צילום: לפי סעיף 27א' חוק זכויות יוצרים )

המשך הפעילות הותנה בשורת דרישות מחמירות ובראשן - אם לא יוצב במקום עדר צאן מוסדר ומחוסן, עד מחר, המרעה יבוטל לאלתר עד עונת הרעייה הבאה, במרץ 2027. אוהל השהייה ופעילות החקלאים תוגבל למתכונת מצומצמת הכרחית בעומק היער המורשה ובמרחק רב משטחי מג'ד אל-כרום. מכסת השוהים במתחם תוגבל לשלושה אנשים לכל היותר, ואוהל השהייה יהיה נטול תשתיות קבע, כדי לשלול כל סממן של מאחז.

גורמים בקק"ל מודים כי נסיבות האירוע ואישור הרעייה שניתן לחקלאי במקום הן תמוהות והתנהלות חלק מגורמי המקצוע במרחב הצפוני של הארגון תיבחן בחומרה. זאת גם לנוכח תלונות שהגיעו ממפקד תחנת הכבאות בנוגע להתנהלות אחד מבכירי קק"ל האמון על האזור, בטענות להתנהגות בלתי הולמת והתנערות מאחריות.

"מבחן של שלטון החוק ושוויון באכיפה"

מוקדם יותר היום פנו 260 מנהיגים מקומיים ופעילים חברתיים יהודים וערבים במכתב דחוף ליו"ר הקרן הקיימת לישראל אייל אוסטרינסקי בדרישה להתערבות מיידית ולהבהרה כי אדמות קק"ל לא ישמשו לקביעת עובדות בשטח וליצירת חיכוך בין האוכלוסיות. את המכתב יזמו וסאם אבו באכר ודבורה עברון.

במכתב מזהירים החותמים: "כאשר קבוצה מגיעה לשטח, מקימה בו מתחם ומבקשת באמצעות נוכחות פיזית לקדם אג'נדה לאומנית ולקבוע עובדות בשטח, קיימת סכנה ממשית שמה שמתחיל במספר אוהלים יהפוך בהיעדר תגובה ברורה לנוכחות קבועה ולתקדים מסוכן במקומות נוספים בגליל".