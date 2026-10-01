ענקית התעופה אמירייטס עדכנה בצהריים כי נוסעים שיעדם הסופי בנתב"ג לא יורשו לעלות לטיסות החברה לדובאי בדרך לישראל. לפי הודעת החברה, "פעילות ה-Codeshare (שיתוף קוד) של חברת אמירייטס עם פליי דובאי בקווים אל תל אביב וממנה מושעית באופן מיידי ועד להודעה חדשה".

מטוס של חברת אמירייטס ( צילום: זהר עזר )

בהודעה נכתב כי לקוחות שכבר נמצאים בדרכם לתל אביב יקבלו מענה וסיוע ככל הניתן להשלמת מסעם. "מומלץ ללקוחות המושפעים מהמצב ליצור קשר עם סוכן הנסיעות שלהם או עם מוקד השירות של אמירייטס, או לבקר באתר לקבלת העדכונים האחרונים", נמסר.

מוקדם יותר עדכנו במשרד התחבורה כי גם פליי דובאי משעה את טיסותיה אל ישראל וממנה. כדי ליצור חלופה, עם קבלת האישורים הסופיים של גורמי הביטחון, חברות התעופה הישראליות יפעילו החל ממחר טיסות השבה, במטרה להחזיר ישראלים ארצה מאיחוד האמירויות.

במקביל, הועברה מישראל אמש פנייה דחופה להגדלת היקף הטיסות של חברת איתיחאד מאבו דאבי. זאת, בזמן שישראלים רבים תקועים בדובאי ללא יכולת לחזור ארצה אחרי שטיסות פליי דובאי לישראל הושעו לשישה ימים בעקבות אירוע ניסיון החטיפה אתמול בטיסה לתל אביב .

ארקיע פרסמה את לוח הטיסות המיוחדות שתוציא כבר מחר מדובאי לישראל, בכפוף לאישור גורמי הביטחון ולקבלת כלל האישורים הביטחוניים הנדרשים, עד 6 באוקטובר. הטיסה הראשונה תצא מדובאי ביום שישי בשעה 19:10 (שעון מקומי), והאחרונה תצא ביום שלישי בשעה 21:10. מחירי הטיסות ינועו מ-279 דולר לנוסע. עם קבלת כלל האישורים הנדרשים מגורמי הביטחון תיפתח האפשרות לרכוש כרטיסים באתר ארקיע, בכפוף לזמינות המושבים.

אל על הודיעה כי תפעיל טיסות חילוץ מיוחדות מדובאי לתל אביב, בכפוף לקבלת אישור גורמי הביטחון. הטיסה הראשונה צפויה להמריא מחר, והכרטיסים יימכרו במחיר אחיד של 249 דולר לכרטיס מסוג לייט, הכולל טרולי. המטוסים ימריאו מתל אביב לדובאי ללא נוסעים, ויחזירו משם ישראלים שנתקעו באמירויות. עם קבלת האישורים הסופיים, הטיסות ייפתחו להזמנה באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות.

גם ישראייר הודיעה כי היא נערכת להפעיל כבר מחר שתי טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים. בשלב הראשון יימכרו כרטיסים בכיוון מדובאי לישראל בלבד, במחיר של 299 דולר לכיוון. במקביל נערכת החברה לחידוש הפעילות הסדירה בקו תל אביב-דובאי-תל אביב, בהיקף של שמונה עד עשר טיסות בשבוע, גם זאת בכפוף לקבלת האישורים.