חבר הקונגרס הרפובליקני טום טיפאני נאלץ לשחות הלילה (בין שבת לראשון) למקום מבטחים, לאחר שמטוס קל שבו טס ביצע נחיתת חירום באגם בוויסקונסין - ושקע. טיפאני והטייס חולצו בסירה ופונו לבית החולים, שם טופלו בגין פציעות קלות.

גלריה טום טיפאני ( AP )

טיפאני היה בדרכו חזרה מאירוע פוליטי במחוז לה קרוס, כשמנוע המטוס איבד כוח בעת שהתקרב לנמל התעופה של מרכז העיר ווסאו. בעקבות התקלה החליט הטייס לבצע נחיתת חירום באגם ווסאו הסמוך. ֿ

"לאחר הנחיתה התקשרנו למוקד החירום 911. כשהמטוס החל לשקוע יצאנו ממנו ושחינו לאזור רדוד, שם המתנו עד שכוחות ההצלה הגיעו אלינו בסירה", כתב טיפאני ברשת X. כוחות החירום הובילו את השניים לבית חולים סמוך כשהם בהכרה, והם סבלו כאמור מפציעות קלות בלבד.

לפי משרד השריף של מחוז מרתון, נחיתת החירום התרחשה בסביבות השעה 21:00 בלילה (שעון מקומי). המטוס נותר באגם וסומן במצוף. הרשויות ביקשו מהציבור להתרחק מהאזור, והחקירה צפויה לעבור לידי רשות התעופה הפדרלית (FAA). בשלב זה עדיין לא ברור מה גרם למנוע המטוס לאבד כוח.

תיעוד זנב המטוס לאחר ששקע באגם ( wausaupilotandreview )

טיפאני הודה לטייס ולכוחות ההצלה, וכתב כי הוא נמצא בבית החולים לצד אשתו. "אלוהים שמר עלינו הלילה, חוויה כזאת מזכירה לך עד כמה החיים יקרים", כתב. המטוס שבו טס חבר הקונגרס היה מטוס בוננזה חד-מנועי, המסוגל לשאת ארבעה נוסעים.