נציב התלונות על השופטים אשר קולה העיר לשופטת לענייני משפחה שלא גילתה רגישות ודחתה בקשה לגביית עדות מוקדמת של בעל דין שהיה חולה סופני, ואכן הלך לעולמו בטרם התאפשר לו למסור עדות. מגיש התלונה, אחד מקרובי משפחתו של המנוח הפועל בשב העיזבון שלו, התלונן לנציבות על התנהלותה של השופטת, שדחתה את הבקשה לגביית עדותו המוקדמת של התובע באמצעות היוודעות חזותית מבית חולים בגרמניה. הנציב קולה פסק בהחלטתו כי חובתו המובהקת של שופט היא לנהוג ברגישות מיוחדת כשמרחף חשש ממשי לחיי אדם, והדגיש כי כשמדובר בעניין רפואי מורכב, ובוודאי במחלה סופנית שתוחלת החיים בה קצרה, היה על השופטת לגלות רגישות יתרה בעת בחינת הבקשה.