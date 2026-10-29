כשנה וחצי לאחר שהמשטרה עצרה את ציונה עמר, מנהלת מעון פרטי במושב נהורה, בחשד להתעללות פיזית ונפשית בפעוטות, החליטה היום (חמישי) הפרקליטות לגנוז את התיק נגדה. אחד השיקולים להחלטה: פסיקה של בית המשפט העליון שהבחינה בין אלימות שנעשית במסגרת הטיפול בילדים לבין ״אלימות לשם האלימות״. ההורים, שציידו את ילדיהם במכשירי הקלטה ונחשפו לתיעודים מהמעון, זעמו בתגובה להחלטה: ״אסור שהיא תטפל בילדים נוספים״.

הקלטה של הגננת ציונה עמר החשודה בהתעללות בפעוטות במעון במושב נהורה ( ללא קרדיט מרוני גרין שאולוב )





הפרקליטות החליטה לסגור את תיק החקירה נגד עמר בת ה-68, שנעצרה באפריל 2025 בחשד להתעללות בפעוטות. עמר, העוסקת בתחום עשרות שנים, נעצרה לאחר שאחד ההורים דיווח כי בנו חזר מהמעון עם חבלה בעין. בעקבות המקרה החליטו הורים לצייד את ילדיהם במכשירי הקלטה, שבהם נשמעה עמר מקללת את הפעוטות ומקניטה אותם. בהמשך בדקה המשטרה גם את מצלמות האבטחה במעון, ולדבריה, התיעודים העלו חשד לאלימות פיזית.

״לפחות בחלק מהסרטונים החשד קיבל משנה תוקף, כשהחשודה נראית תוקפת את אחד הילדים, מדברת בגסות ומקללת״, מסרה המשטרה בעת המעצר. באחד התיעודים, לפי המשטרה, נראתה תקיפה פיזית של פעוט בזמן האוכל. במקרה אחר, כאשר נדרשה להשכיב ילד לישון, היא השליכה אותו, אחזה בו בכוח והטיחה אותו במיטה. ״האגרסיה היא מוטיב חוזר״, נמסר אז. עוד צוין כי לאחר שהוצגו לעמר הסרטונים, היא קיבלה אחריות על חלק ממעשיה.

ביוני 2025 הועבר התיק לפרקליטות לבחינת הגשת כתב אישום, אך ההורים, שהמתינו להחלטה, הביעו תסכול מהתמשכות ההליך. ״מרגישים שמורחים אותנו״, אמרו ל-ynet לפני כשנה. ר', אמא של אחד הילדים במעון, שלחה למקום את בנה כשהיה בן שמונה חודשים וציידה אותו במכשיר הקלטה. היא גם צפתה בסרטונים שהוציאה המשטרה מהמקום: ״זאת התנהגות אלימה ובהמתית. היא משכה את הילד שלי ביד אחת והטיחה את הראש שלו במזרן. היא האכילה ילדים בכוח, תפסה להם את הפנים, פתחה להם את הפה ודחפה אוכל באגרסיביות. לילדה אחת היא קראה 'מכשפה', ניערה אותה בחוזקה וניגבה לה את הפנים באגרסיביות. אסור שהיא תטפל בילדים נוספים. אנחנו רוצים צדק״.

ההקלטות שחזר עמן בנה של ר', ושנמצאות גם בידי ynet, כללו קללות חוזרות ונשנות מצד עמר. ״כוס אמא שלכם, איזה ילדים מפגרים״, ״תכף אני אתן לך איזה פליק, יטיס אותך״ ו״חרא של ילד, טמבל קטן״. ר' אמרה אז: ״שמונה שעות של הקלטה מראות שכל היום היא צעקה ודיברה באגרסיביות. וזה רק מיום אחד. המשטרה פעלה מהר ומצאה גם אלימות פיזית בסרטונים, אבל עכשיו 'ממסמסים' אותנו״.

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הפסיקה שהשפיעה על החלטת הפרקליטות

אחד השיקולים שהציגה הפרקליטות בהחלטתה לסגור את התיק הוא פסק דין של בית המשפט העליון בעניינה של רותי סאלם, מנהלת גן בבאר שבע שהורשעה ב-32 עבירות תקיפה. בית המשפט קיבל את ערעורה וצמצם את עונשה מחמש שנות מאסר לשנה וחצי, תוך ביטול חלק ניכר מסעיפי ההרשעה המקוריים.

בפסק הדין הבחינו השופטים עופר גרוסקופף, נעם סולברג וחאלד כבוב בין מה שכונה בפסיקה ״אלימות פונקציונלית״, הנעשית לכאורה כחלק מהתנהלות שוטפת בגן, לבין ״אלימות לשם האלימות״, שאינה קשורה לצורך טיפולי או תפעולי ונעשית לשם הפגיעה עצמה. ההבחנה נועדה לקבוע מתי התנהגות אגרסיבית מצד מטפלת או גננת חוצה את הרף המצדיק הרשעה בפלילים.

בפסק הדין הסבירו השופטים כי בגן ילדים עשוי להתעורר במהלך היום צורך לגעת בילדים לצרכים הקשורים לניהול המסגרת, למשל כדי להפריד בין ילדים מתקוטטים או להושיב אותם לארוחה. במקרים כאלה, נקבע, לא כל מגע אגרסיבי בהכרח ייחשב לתקיפה פלילית: נדרשת חריגה קיצונית וברורה מההתנהלות המקובלת, המצדיקה הפללה.

לדברי הפרקליטות, החלטתם לגנוז את התיק מתבססת על פסיקה זו. כך מסרו: ״לאחר בחינה מעמיקה של מכלול הראיות בתיק, ובשים לב לפסיקת בית המשפט העליון בסוגייה, נמצא כי אין בתשתית הראייתית כדי לבסס הגשת כתב אישום, ועל כן הוחלט על גניזת התיק״.

גם בדיונים שהתקיימו בבית משפט השלום בבאר שבע בעניינה של עמר, בשלב הארכת המעצר, עלתה שאלת ההבחנה בין התנהגות אגרסיבית לבין התעללות חמורה. השופט רפאל ימיני הורה לשחררה למעצר בית וציין כי היא ״לקחה אחריות על חלק מהמקרים והבינה את הפסול שבמעשיה״.