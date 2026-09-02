יו"ר ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר בריאיון לוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה כי הוא יפעל להביא לאיחוד בגוש. לדבריו, "אני מזה שנה פועל, פעלתי ואפעל להביא לאיחוד בגוש שיביא לניצחון גדול והאגו לא יהיה חסם. כמו שאני אומר, אני משוכנע שאיחוד גדול בגוש ימנע את כל הדו"צים בפנים". בנט התייחס גם לקונספירציה של "בגידה מבפנים" ב-7 באוקטובר, ואמר: "זו עלילת דם בכוונת מכוון של ראש הממשלה בנימין נתניהו. עלילת דם שהתחילה בימים הראשונים אחרי הטבח, שנתניהו ואנשיו התחילו לתדרך את הדבר האיום ונורא הזה".