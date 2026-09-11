לאחר התפזרות עננות הבוקר מזג האוויר ייעשה נאה. בהמשך תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בלילה יהיה בהיר. מדד קרינת השמש המירבי החזוי הוא גבוה עד גבוה מאוד, ובאזור הכינרת, בבקעת הירדן ובערבה צפוי עומס חום קיצוני. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-70 ס"מ. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-30, תל אביב 24-31, חיפה 24-30, צפת 19-31, קצרין 20-34, טבריה 22-35, נצרת 22-33, עפולה 21-34, בית שאן 24-37, לוד 23-32, אשדוד 23-31, עין גדי 26-36, באר שבע 22-33, מצפה רמון 20-32, אילת 28-38.