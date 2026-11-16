לפי גורמים המעורים בנושא, ששוחחו עם העיתון הבריטי, במחסומים זמניים שהקימה ישראל בעזה אחרי תחילת המלחמה, הוצבו מצלמות שכוונו לעבר פלסטינים שהתקרבו למקום. לאחר מכן נעשה שימוש בטכנולוגיית זיהוי פנים כדי להשוות את התמונות שלהם לאלו השמורות במערכות של "רולינג סטון".