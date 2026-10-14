משרד הביטחון הישראלי והפנטגון האמריקני חתמו על העסקה לרכש 12 מסוקי אפאצ'י מתקדמים עבור צה"ל, מתוצרת חברת "בואינג" האמריקנית. המסוקים, שיסופקו בתחילת העשור הבא, הינם מדגם "אקו" (Echo) - הדגם החדיש והמתקדם ביותר של המסוק. העסקה הותאמה במאמץ משולב ישראלי-אמריקני לצרכי מדינת ישראל ולאילוצים התקציביים המורכבים, שעימם היא מתמודדת בעת הזו. את גיבוש העסקה והמתווה התקציבי למימושה הובילו משלחת משרד הביטחון בארה"ב ואגף התקציבים במשרד. מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם, הנחה את משלחת המשרד בארה"ב לחתום על העסקה, בעקבות אישור הממשלה ולאחר מספר דחיות ברקע פערי תקציב.