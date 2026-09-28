יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "איבד את זה", לאחר הכחשתו הנוספת לאזהרה ממצרים וההאשמות שהפנה נגד ראש השב"כ לשעבר רונן בר. "ראש ממשלת המחדל פועל כאחוז דיבוק בניסיון לשקר ולהסתיר איך דרדר אותנו לחמור באסונות ישראל", מסר. "נתניהו לא ממצמץ כשזה מגיע להפצת שקרים רעילים, קונספירציות בגידה מסוכנות בניסיון נואש להסיט ממנו אחריות והסתה נגד משפחות חטופים ושורדי שבי. בעשותו כך, הוא קורע את ישראל מבפנים - במודע ובזדון. לשכת רה"מ קיבלה התרעות והמלצות לפעולות סיכול, מהן התעלמה בחודשים והשבועות שקדמו, ומידע מודיעיני גם באותו לילה! הוא יודע את האמת".