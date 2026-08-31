יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי מפלגתו תדרוש את תיק החינוך בממשלה האפשרית הבאה, והציג את תוכניתו למשרד: "שר החינוך הפך את המורים לאויבים ואת הכהניסטים לשותפים, נשים את החינוך הממלכתי בראש סדר העדיפויות. מי שלא ילמד לימודי ליבה לא יתוקצב". לדבריו, "הממשלה הנוכחית פירקה את משרד החינוך והפכה אותו לכלי פוליטי המפלה לרעה את החינוך הממלכתי לטובת זרמים מגזריים, תוך הזרמת תקציבי עתק לרשתות חרדיות פרטיות. במרכז תוכנית הפעולה עומדת ההתחייבות להקים 'מועצה לחינוך ממלכתי', שתשמש כשומרת סף עצמאית שתגן על המערכת מפני חדירת תכנים אנטי-ליברליים".