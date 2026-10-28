מראות קשים: בית המשפט התיר לפרסם את שמותיהן של מנהלת מעון פרטי באריאל, נטליה קיסלבסקי, והמטפלות דרינה (דשה) חלופה ואנה פגלסקי, החשודות בהתעללות בפעוטות חסרי ישע מגיל לידה עד 3.
ההחלטה התקבלה לנוכח ראיות מוצקות שבידי בית משפט השלום בפתח תקווה, הקושרות את החשודות למעשים המיוחסים להן. עוד הדגיש בית המשפט את האינטרס הציבורי המובהק ואת החשיבות החברתית העליונה בחשיפת זהותן, בהגנה על חסרי ישע ובמניעת פגיעה נוספת.
מחקירה שערכה המשטרה עולה חשד למאות אירועי אלימות, הכוללים חניקה, סתימת פיות ואף, טלטולים, סטירות והטחות. מנהלת המעון חשודה אף היא בתקיפות. המשטרה איתרה 18 אירועים שבמסגרתם ביצעה לכאורה את המעשים, וחמישה אירועי תקיפה אחרים שהתרחשו בנוכחותה.
ההורים גילו על ההתעללויות בילדיהם לאחר שמדריכה שהגיעה לגן שמה לב לאירוע חריג, שבעקבותיו ניגשה להגיש תלונה במשטרה.
האמהות נועם הרלוי והילה פייגין, שבנותיהן נפגעו במעון, תיארו את תחושותיהן במילים קורעות לב: "הכאב הזה לא עובר. הוא יושב על החזה כמו משקולת, ומתעורר בכל בכי, בכל בהלה, בכל זיכרון. הלב מרוסק ואין נחמה שיכולה לאסוף את השברים".
חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, ששני ילדיו היו במעון ועברו ההתעללות גם הם, סיפר ל-ynet: "מדובר באחד האירועים החמורים והקשים שידעה המדינה בכל הנוגע להתעללות בילדים חסרי ישע - ילדים שנקשרו בידיהם וברגליהם, שכיסו להם את הפנים וחסמו להם את דרכי הנשימה. הטחות בקירות וברצפה, סטירות לפנים והרעבות. מדובר על אירוע כרמל מעודה על סטרואידים".
חזן הוסיף כי מדובר היה באחד המעונות המבוקשים באריאל, ושיתף את האופן שבו הנהלת הגן הסתירה את המעשים: "אף אחד לא חשב שזה יקרה דווקא שם. מדובר היה במעון המבוקש ביותר. שני ילדים שלי היו שם והם נפגעו ועכשיו הכול צף ועולה. בשיחות עם ההורים אנחנו מבינים מה הייתה השיטה: באמצע היום מקבלים תמונה של הילד עם מכה בראש או בצוואר, והמטפלת כותבת שהבן נפל אבל הכול בסדר".
לפי גורמים במשטרה מדובר בעשרות אירועי תקיפה ביום, ובמאות אירועים שנחשפו בסך הכול בפרשה. "אני קורא לגן הזה 'משכנו של השטן'. אחרי שרואים את הסרטונים קשה למצוא מילים אחרות לתאר את הזוועה", שיתף חזן. "אני מצדיע למשטרת ישראל על עבודתה ועל הטיפול בפרשה, ועל שיתוף הפעולה עם יל"פ ומשטרת אריאל".
לסיכום אמר: "מי שצופה בסרטונים האלה לא יכול להישאר אדיש. אלה מראות קשים ביותר שעלולים להותיר צלקות נפשיות גם אצל מי שרק נחשף אליהם. אסור לנו לעבור לסדר היום. הילדים שלנו הם הדבר היקר לנו ביותר, והחובה שלנו היא להגן עליהם".
ההורים כבר מתכננים להקים מטה מאבק ואומרים כי ברגע שהסרטונים יפורסמו המדינה תרעד. בינתיים, מעצרן של שתי המטפלות הוארך ביממה ומעצר מנהלת המעון הוארך בחמישה ימים.