האמהות נועם הרלוי והילה פייגין, שבנותיהן נפגעו במעון, תיארו את תחושותיהן במילים קורעות לב: "הכאב הזה לא עובר. הוא יושב על החזה כמו משקולת, ומתעורר בכל בכי, בכל בהלה, בכל זיכרון. הלב מרוסק ואין נחמה שיכולה לאסוף את השברים".

האמהות נועם הרלוי והילה פייגין, שבנותיהן נפגעו במעון, תיארו את תחושותיהן במילים קורעות לב: "הכאב הזה לא עובר. הוא יושב על החזה כמו משקולת, ומתעורר בכל בכי, בכל בהלה, בכל זיכרון. הלב מרוסק ואין נחמה שיכולה לאסוף את השברים".

האמהות נועם הרלוי והילה פייגין, שבנותיהן נפגעו במעון, תיארו את תחושותיהן במילים קורעות לב: "הכאב הזה לא עובר. הוא יושב על החזה כמו משקולת, ומתעורר בכל בכי, בכל בהלה, בכל זיכרון. הלב מרוסק ואין נחמה שיכולה לאסוף את השברים".

חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, ששני ילדיו היו במעון ועברו ההתעללות גם הם, סיפר ל-ynet: "מדובר באחד האירועים החמורים והקשים שידעה המדינה בכל הנוגע להתעללות בילדים חסרי ישע - ילדים שנקשרו בידיהם וברגליהם, שכיסו להם את הפנים וחסמו להם את דרכי הנשימה. הטחות בקירות וברצפה, סטירות לפנים והרעבות. מדובר על אירוע כרמל מעודה על סטרואידים".

חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, ששני ילדיו היו במעון ועברו ההתעללות גם הם, סיפר ל-ynet: "מדובר באחד האירועים החמורים והקשים שידעה המדינה בכל הנוגע להתעללות בילדים חסרי ישע - ילדים שנקשרו בידיהם וברגליהם, שכיסו להם את הפנים וחסמו להם את דרכי הנשימה. הטחות בקירות וברצפה, סטירות לפנים והרעבות. מדובר על אירוע כרמל מעודה על סטרואידים".

חבר הכנסת לשעבר אורן חזן, ששני ילדיו היו במעון ועברו ההתעללות גם הם, סיפר ל-ynet: "מדובר באחד האירועים החמורים והקשים שידעה המדינה בכל הנוגע להתעללות בילדים חסרי ישע - ילדים שנקשרו בידיהם וברגליהם, שכיסו להם את הפנים וחסמו להם את דרכי הנשימה. הטחות בקירות וברצפה, סטירות לפנים והרעבות. מדובר על אירוע כרמל מעודה על סטרואידים".