ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לאמירתו של ינון מגל נגד יו"ר ישר! גדי איזנקוט, ואמר בריאיון לרדיו צפון כי "זו אמירה מאוד לא ראויה". נתניהו הוסיף: " אני מגנה אותה והייתי שמח שאיזנקוט יגנה את כל האמירות של גליה אלבין ואחרים על כך שהליכודניקים שימפנזות ובבונים - זה לא ראוי וזה לא ראוי. ינון אמר את הדבר שהוא לא היה צריך להגיד אתמול, אבל אני כל יום שומע את ההתנשאות, הפטרוניות והבוז שרוחשים למצביעי הליכוד ומכנים אותם קופים, בבונים ושימפנזות. הלוואי שזו הייתה תופעה חד פעמית, היא יומיומית וכמעט כולה מכוונת כלפי מצביעי הליכוד".