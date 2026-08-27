מנחם ג'הסי, בן 67, אב ל-5 ילדים וסב ל-11 נכדים, מהדמויות האהובות בעיר יקנעם, נהרג בתאונת דרכים שארעה אתמול בערב בסמוך לצומת מגידו. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה הקטלנית. מחקירת התאונה עלה כי התנגשות בין האופנוע עליו רכב ג'הסי לבין רכב פרטי, הובילה למותו. המשטרה המסרה שנסיבות התאונה נחקרות. ההלוויה תתקיים היום בשעה 16:00 בבית העלמין ביקנעם.

גלריה "כולם התחברו אליו". מנחם ג'הסי ( צילום: באדיבות המשפחה )

"היה נהג זהיר ומקצועי". זירת התאונה, סמוך לצומת מגידו ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

ג'הסי, נולד ביקנעם, עבד בבית דפוס ובשלושים השנה האחרונות עבד כסופר סת"ם. הוא ניהל את טקסי ההלוויות בעיר והכין עשרות ילדים לקריאה בתורה בבר מצווה בהתנדבות מלאה. "אבא הפך למוסד של ממש והגיעו אליו מכל הארץ", סיפרה בתו יפעת. "הוא לא היה ממקום שיפוטי כלפי האנשים ולכן כולם התחברו אליו, דתיים וחילוניים, צעירים ומבוגרים והפך לאבן שואבת של מעשי חסד בכל האזור, מי שהיה צריך עזרה או סיוע ידע שיכול לפנות למנחם, ידען מעמיק בנושאי ההלכה, ידע הכל בע"פ, צדיק ותמים".

ג'הסי נהרג בדרכו לחתונה של בת של חבר בעפולה. "שוטר הגיע בלילה למשפחה, אך אימי לא הייתה בבית וההודעה הראשונה נמסרה לאחיו שגר בטבעון", המשיכה יפעת. "ממנו עברה ההודעה המרה לכולנו, בשורת איוב, אבא היה נהג מאוד מאוד זהיר, נהג קפדן, ממושמע לכל חוקי הכביש, אף פעם לא נסע במהירות גבוהה מהמותר, הנהג הכי זהיר והכי מקצועי בעולם, אף אחד לא מבין איך אבא נהרג בתאונה קטלנית.

"בשבת הקרובה היינו אמורים לחגוג יום הולדת לאימי, אבא פתח קבוצת ווטסאפ משפחתית לרגל האירוע. הוא מאוד אהב את אמא, ממש העריץ אותה, מעולם לא שמעתי אותם רבים, אהבה מאוד מאוד מיוחדת. הם נשואים 45 שנים, אין זוגיות כזו מוצלחת בעולם. הוא המודל לחיקוי שלי בכל תחום, גאווה ענקית, חוש הומור נדיר, אי אפשר לתפוס את מימדי האסון", אמרה בתו.