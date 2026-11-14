לוטן, ילדה בת 12 מחולון, הותקפה לדבריה ביום רביעי האחרון על ידי חבורת נערים בגן ציבורי בעיר, שריססו אותה בגז פלפל, הפילו אותה לקרקע ושדדו ממנה את הטלפון הנייד שלה. התקרית התרחשה בסביבות השעה 20:30 בגן הרצל, בעת שהייתה בדרכה הביתה לאחר בילוי עם חברים. לדברי אביה, בעקבות התקיפה נזקקה בתו לטיפול רפואי. המשפחה הגישה תלונה במשטרה, שפתחה בחקירה.

"קוראים לי לוטן", סיפרה הילדה ל-ynet, ושחזרה את רגעי האימה. "הייתי בגינה עם חברים, ואז אמרתי להם שאני הולכת הביתה. כשהתחלתי ללכת, ילדים אחרים ריססו אותי בגז פלפל. ניסיתי לרוץ ולברוח, אבל כמעט כשהגעתי לסוף הגינה הם תפסו אותי, ריססו אותי עוד פעם והפילו אותי".

ארכיון ( צילום: שאול גולן )

לדבריה, התוקפים ניסו לקחת ממנה את הטלפון שהחזיקה במכנסיה. "הטלפון היה לי בתוך המכנס, אז הם ניסו לקחת לי אותו. לא ידעתי מה הם מחזיקים, אז פחדתי ואמרתי להם 'עזבו אותי'. הוצאתי את הטלפון וזרקתי להם. הם ביקשו את הסיסמה בצעקות, ואמרתי ששכחתי. הם ברחו וגם אני". הטלפון שנשדד ממנה, מכשיר אייפון 17, היה מתנה שקיבלה מהוריה לרגל חגיגות בת המצווה שלה בחודש מאי האחרון.

אביה, יגל, פרסם בעקבות המקרה פוסט ברשתות החברתיות שבו תיאר את הכאב והזעזוע שחוותה המשפחה, וקרא לציבור לסייע באיתור התוקפים. "הלב שלי נשבר לרסיסים, אבל הנשמה שלי נלחמת בשבילה", כתב האב. "זו לוטן שלי. הבת הבכורה שלי, התינוקת שלי, הילדה המדהימה שמדברת איתי בשפת הסימנים וממלאת את העולם שלי באור. במאי האחרון חגגנו לה בת מצווה. למרות שאני ואמא שלה לא ביחד היום, עשינו הכול יחד בשבילה, באהבה גדולה ובשיתוף פעולה מלא, כדי שתרגיש מלכה באולם ושלא יחסר לה שום דבר בעולם".

האב סיפר כי הוא ואמה של לוטן השקיעו מאמצים רבים ברכישת המתנה שעליה חלמה בתם. "קנינו לה יחד מתנה יקרה מאוד שחלמה עליה - אייפון 17. עבדנו קשה בשבילה, כי כל מה שאני רוצה זה לראות אותה מחייכת ומאושרת", כתב. "בתור אבא חירש, אני אולי לא שומע את הקול שלה כשהיא מדברת, אבל אני שומע הכי חזק בעולם את הלב שלה, ומשתדל בכל שנייה להיות האבא הכי טוב עבורה. אבל כל העולם שלי נעצר", כתב.

לדברי יגל, התקיפה כללה גם בעיטות ופגיעה גופנית מעבר לריסוס בגז הפלפל. "מספר בריונים התנפלו עליה, ריססו עליה גז פלפל, בעטו בה, הפילו אותה לארץ, פגעו בכבודה וגזלו ממנה באלימות את הפלאפון - את אותה מתנת בת מצווה שהשקענו בה כל כך הרבה נשמה. הילדה הטהורה שלי הייתה צריכה לקבל טיפול רפואי, והנפש שלה נפגעה".

האב פנה לציבור בבקשה לסייע באיתור האחראים לתקיפה. "תפיצו את הסיפור הזה. תעזרו לנו למצוא את מי שפגע בילדה שלי. אני רוצה שכולם יידעו שלא נשתוק על אלימות כזו נגד ילדים", כתב. את הפוסט חתם במסר אישי לבתו: "לוטן שלי, אם את קוראת את זה, אבא כאן שומר עלייך מכל משמר. אף אחד בעולם לא יוכל לקחת ממך את האור שלך. אני אוהב אותך עד השמיים".

סיפורה של לוטן הגיע גם לחבר מועצת העיר חולון, שחר האס, שהחליט לפתוח ביוזמת מימון המונים לרכישת טלפון חדש עבורה, הפעם מדגם אייפון 18 פרו מקס. היוזמה, שנפתחה באמצעות אפליקציית PayBox תחת השם "מחזירים ללוטן את החיוך", הצליחה לדבריו לגייס כבר כמחצית מהסכום הדרוש.

"הסיפור של לוטן פשוט שבר לי את הלב", אמר האס ל-ynet. "ילדה בת 12, שיוצאת לגינה ציבורית בעיר שלה, וחווה אירוע אלימות קשה ומשפיל כל כך. מעבר לפגיעה הפיזית ולגניבת הטלפון, יש כאן ילדה שצריכה עכשיו להתמודד גם עם הפגיעה בתחושת הביטחון שלה". לדבריו, היוזמה נועדה לא רק לפצות את לוטן על אובדן המכשיר, אלא גם להעניק לה תחושת תמיכה לאחר האירוע הקשה: "אני מקווה שההתגייסות הזאת תצליח לא רק להעניק ללוטן טלפון חדש, אלא בעיקר להחזיר לה את החיוך, להזכיר לה שהיא לא לבד, ושעל כל מי שבחר לפגוע בה יש הרבה מאוד אנשים שבוחרים לחבק אותה".

האס הוסיף כי פנה למוקד העירוני בבקשה לבדוק את מצלמות האבטחה של העירייה באזור הגן, בניסיון לסייע בבירור נסיבות התקיפה ובאיתור המעורבים. "חשוב לא פחות שנעשה הכול כדי שילדים יוכלו להרגיש בטוחים להסתובב בעיר שלהם", אמר. "את המאבק באלימות אסור לנו להשאיר רק למשטרה".